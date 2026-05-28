華南金多元獲利策略發酵 前4月獲利破百億年增60％創新高

華南金前4月獲利破百億元。（取自華南金控官網）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控（2880）今年獲利表現亮眼，前4月稅後盈餘達111.14億元、年成長60%，每股稅後盈餘（EPS）0.8元，單月與累計獲利同步改寫歷史新高。華南金控總經理蕭玉美表示，獲利成長主要來自銀行、證券、產險及創投等子公司全面成長，顯示集團多元獲利策略逐步發酵。

蕭玉美表示，近年持續推動金控獲利引擎多元化策略，除銀行核心業務維持穩健成長外，證券、產險、創投及資產管理等非銀行子公司獲利占比也持續擴大。目前非銀行子公司獲利占比已由過去13%大幅提升至27%，呈現倍數成長。

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其中，核心子公司華南銀行前4月稅後盈餘84.42億元、年增率達23%，主要是受惠於放款結構優化，利差與淨利息收益同步提升，財富管理業務手續費收入亦大幅成長25%，帶動整體利息淨收益年增9.42%、手續費淨收益成長21%。

蕭玉美說，華銀高資產業務截至4月底止客戶數2,867戶，年成長166%，AUM達新台幣2430億元，年成長率134%；累計前4月OBU及海外分行（不含中國分行）獲利18.97億元，年成長95%，獲利占銀行稅前淨利提升至18.5%。

華南永昌證券前4月大賺49.32億元、年增733%，則是受惠台股成交熱絡與市場行情推升；華南產險稅後盈餘6.96億元、年增60%，主要是車險與意外險業務成長及損失率改善。創投與投信業務亦維持獲利。

蕭玉美指出，未來將持續深化集團跨售與跨境整合策略，並積極推動利息收入、手續費收入、財富管理及資本市場等相關業務成長，進一步提升整體營運動能與獲利表現。

對於華銀下半年營運展望，華銀總經理黃俊智表示，希望透過三大獲利支柱「利息淨收益、手續費淨收益與投資淨收益」成長，延續近年「高成長、高達成率」的營運表現，讓2026年獲利再創佳績。

其中，財富管理業務仍是手續費收入成長核心，近三年財管手收均維持高成長，2025年財管手收已突破百億元，今年設定雙位數成長目標。截至4月財管手收已超過50億元，近期更已突破60億元，達成率接近135%，表現相當亮眼。未來持續透過客群經營與數位化服務，深化客戶往來關係。

在投資收益方面，今年將強化股票與債券PL操作，同時增加國內外股債中長期布局，以提升收益穩定性。

至於放款業務，則將以放款作為客戶經營「敲門磚」，透過企金與客群團隊整合，擴大全方位金融商品銷售，並串聯集團資源，提升整體資本使用效率與交叉銷售成果。

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