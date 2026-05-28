台灣普利司通關閉新竹廠 今邀7產業在廠內辦理就業媒合會

台灣普利司通公司今天邀請7家相關產業到廠內舉辦就業媒合會。（圖由台灣普利司通提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣普利司通為轉型營運關閉新竹廠，分批資遣551名員工而引起外界關注，公司今天在廠內舉辦就業媒合會，邀請7家鄰近的相關產業，釋出技術、維修、研發及工程師等各項職缺，期盼讓所有員工都能安心銜接下一份工作。

台灣普利司通表示，今日應邀到廠內設攤徵才的產業，大都是上市櫃公司，包括汽機車製造業、傳統電機業及生產電子設備核心零組件的電子PCB廠，例如三陽工業、士林電機、東元電機等，釋出的職缺總數超過受影響的員工人數。

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普利司通強調，在關閉新竹廠的決策過程，秉持責任與善意，採取多項優於法規的安排，包括提供優於《勞動基準法》的補償方案、新制年資計算無上限，並額外發放分紅及年節獎金等；迄今有99%員工完成簽署。此外，主動導入就業輔導資源，協助員工進行職涯轉換；針對特殊情況（如工傷員工）提供個別化評估與彈性處理機制，確保照顧到每位員工。

對於無預警突宣布關廠，並分批進行勞資協商與資遣說明，普利司通說明，此舉是因為新竹廠辦公室空間無法同時容納約500名員工，周邊也無適合場地，因此採取多地同步說明方式進行，這是實務安排。

普利司通表示，這次營運轉型，公司攜手工會以「理性、平和、互助」精神，進行緊密溝通，保障員工的職涯平穩過渡。普利司通在台灣立足超過40年，對台灣市場的長期承諾與使命感始終如一，營運轉型不影響公司在台的產品供應、銷售通路與售後服務，目前全台超過200家經銷據點都維持穩定運作。

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