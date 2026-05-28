黃仁勳「AI兆元宴」今晚開飯 0050成分股齊聚磚窯

輝達執行長黃仁勳今晚宴請台灣重要供應鏈夥伴。（記者張嘉明攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請台灣重要供應鏈夥伴，在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」席開「兆元AI飯局」，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等科技業重量級大老闆皆現身，被外界視為AI伺服器供應鏈大集合。

輝達執行長黃仁勳在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」演請合作夥伴。（記者張嘉明攝）

黃仁勳今晚自下榻的台北文華東方酒店步出後，隨即吸引大批粉絲與媒體包圍，他也一如往常展現親民作風，在上車前親切替粉絲簽名。黃仁勳於晚間18時8分抵達餐廳，下車後同樣停留替現場民眾簽名、合影，現場氣氛熱絡。

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今晚出席名單幾乎涵蓋台灣AI伺服器與資料中心核心供應鏈，從晶圓代工、伺服器代工（ODM）、AI伺服器、散熱到電源廠商幾乎全員到齊。最早抵達的是光寶科（2301）總經理邱森彬與緯創（3231）董事長林憲銘，兩人皆於17時18分現身。

隨後，奇鋐（3017）董事長沈慶行於17時20分抵達；宏碁（2353）董事長陳俊聖於17時25分到場；英業達（2356）董事長葉力誠於17時29分現身；和碩（4938）董事長童子賢則於17時30分抵達。

之後，鴻海（2317）董事長劉揚偉於17時32分現身；台達電（2308）董事長鄭平於17時33分抵達；緯穎（6669）總經理林威遠於17時34分到場。

AI伺服器供應鏈相關高層也接續報到，包括工業富聯董事長鄭弘孟於17時35分現身，緯穎董事長洪麗寗同樣於17時35分抵達；緯創總經理林建勳則於17時37分到場。

接著，廣達（2382）董事長林百里於17時39分抵達；技嘉（2376）董事長葉培城與總經理林英宇於17時40分現身；華碩（2357）董事長施崇棠則於17時41分抵達。

其中，台積電董事長（2330）魏哲家於17時47分抵達現場，引發媒體與現場民眾高度關注；仁寶（2324）董事長陳瑞聰於17時49分現身；研華（2395）董事長劉克振則於17時51分抵達。

市場人士認為，隨著AI伺服器需求持續升溫，台灣供應鏈在全球AI基礎設施的重要性正快速提升，而此次黃仁勳宴請的名單，也幾乎涵蓋目前輝達AI生態系最核心的台廠合作夥伴。

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