藥物韌性計畫！生技中心聚焦生物相似藥 打造台灣生技矽谷

生技中心扮演國家藥物韌性關鍵推手。圖左起副執行長陳綉暉、董事長涂醒哲、執行長李財坤。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於全球地緣政治衝突與國際供應鏈重組影響，政府積極推動「國家藥物韌性整備計畫」，生物技術開發中心（DCB）扮演一定的角色，生技中心執行長李財坤指出，經過跨部會合作後細項分工，DCB將聚焦在生物相似藥為主，選定三項產品積極推動自製及國產化。

生技中心董事長涂醒哲表示，過去全球藥品供應高度仰賴少數國家與跨國藥廠，一旦發生疫情、戰爭或供應鏈中斷，便可能衝擊國內醫療體系與民眾用藥安全。因此，「藥物韌性」已不只是產業問題，而是攸關國家安全與人民健康的重要戰略工程。

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因此台灣必須建立自己的自主藥物能力，從原料藥、生物製劑、製程技術高階新藥平台，需要逐步建立自主供應與自主開發能量。生技中心為此將扮演台灣藥物韌性計畫中的關鍵核心之一，協助台灣打造更完整、更安全、更具國際競爭力的自主藥物供應體系。

李財坤進一步表示，台灣過去在小分子學名藥與製造端已有一定基礎和水準，但在高階生物藥、ADC藥物、抗體新藥與核酸藥物等領域，仍需加速建立自主技術與平台能力。因此，DCB未來將負責多項關鍵技術開發，包括綠色化學之生物催化製程、生物相似藥、雙特異性抗體、ADC抗體藥物複合體與次世代核酸藥物等技術平台建置，強化台灣高階藥物自主開發能力。

他指出，未來生技中心將進一步升級「國家生技園區創服育成中心」功能，打造台灣「生技矽谷」的重要聚落，協助新創團隊從技術驗證、法規輔導、商務媒合到國際市場接軌，加速台灣生醫新創進軍全球市場。

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