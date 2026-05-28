統一資訊攜手大智通 打造智慧倉儲中樞

統一資訊攜手大智通打造智慧倉儲中樞，實現第三方物流隔日取貨。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕在到貨速度成為電商競爭關鍵的時代，為協助企業透過智慧倉儲提升競爭力，統一資訊今日宣布，攜手大智通打造智慧倉儲中樞，於倉儲物流體系導入雲端倉儲管理平台LumineOne WMS，成功將理貨效率提升超過30%、庫存精準度達99.99%，同時降低約40%硬體成本，並具備第三方物流「D+1」（隔日取貨）的配送競爭力。

目前，此平台已經成功招募博客來、鮮拾網、萬達寵物等多家企業品牌採用，以管理日益複雜的倉儲庫存與電商出貨，提升消費者滿意度。

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物流產業正面臨缺工與高變動需求的雙重挑戰。大智通導入WMS的關鍵契機，在於既有系統已難以支撐快速成長的電商訂單量。過去仰賴人工與Excel進行資料交換，不僅錯誤率高、排錯耗時，也讓訂單處理效率受限，配送時效多落在「D+2」，也就是消費者下單的兩天後。

大智通表示，導入LumineOne WMS後，大智通建立從接單、揀貨、理貨到配送的一條龍流程，配送時效提升至「D+1」，早上下單、隔天中午就能取貨，相較過往縮短約1天時間。系統亦支援365天全年無休出貨，進一步降低週末與假日物流延遲問題。

而在人力運用上，透過系統數據即時調度，高峰期間可快速擴充人力至平時的2倍以上，整體理貨成本可降低約50%，有效解決第三方物流客戶「旺季備戰、淡季閒置」的產業痛點。

LumineOne WMS以雲端原生架構打造，整合入庫、揀貨、理貨與出貨等核心流程，並支援多貨主、多倉庫管理與即時庫存追蹤，協助企業從過往分散、仰賴人工的作業模式，轉向系統化與數據驅動管理。透過標準化API串接與模組化設計，企業導入時間由傳統1至3個月縮短至2週內，並可依訂單量動態擴充系統資源，有效支撐電商促銷期間數倍成長的流量需求。

此外，透過最佳化儲位配置與揀貨路徑規劃，有效縮短指定商品盤點時間、提升作業效率；同時強化物流全程追蹤以及批號與效期管理機制，將庫存精準度維持在99.99% 水準。在理貨作業方面，除既有固定區域的電腦WEB版理貨線作業外，亦導入PDA手持終端進行移動化品質控管，人員可直接帶著PDA到商品區完成作業流程，進一步將理貨效率提升超過30%。

統一資訊表示，LumineOne WMS不只是工具，更是企業營運的核心中樞。透過雲端化與標準化架構，希望協助客戶在提升效率與優化人力配置的同時，也能兼顧成本與擴展彈性，更驚艷的是消費者能快速取貨，大幅提升滿意度，並減少客訴來回處理的隱形成本。

LumineOne WMS以內部實戰經驗為基礎，逐步發展為可對外輸出的標準化產品，鎖定第三方物流（3PL）與電商倉儲市場需求。透過雲端訂閱制模式，企業無需建置實體主機，即可降低約40%的硬體資本支出，同時兼顧系統彈性與擴展性。

未來，系統亦將結合AI技術，進一步應用於庫存預測、熱銷商品配置與揀貨路徑優化，預期可再提升作業效率與空間利用率。隨著物流需求持續成長，倉儲系統已從成本中心轉變為效益與競爭力的關鍵來源，成為企業佈局電商與供應鏈升級的重要基礎建設。

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