細胞治療公司和迅預計6月下旬掛牌 承銷價暫定52元

和迅預計6月下旬掛牌上櫃。圖為和迅董事長黃濟鴻。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕細胞治療公司和迅（6986）預計6月下旬掛牌上櫃，目前承銷價暫定52元，和迅董事長黃濟鴻表示，公司以「新藥開發搭配細胞醫療CDMO／CMO雙引擎並進」為核心策略，除推進異體幹細胞新藥HeXell-2020臨床開發，也同步布局細胞醫療CDMO/CMO相關服務，藉由多元服務建立營收基礎，並掌握再生雙法施行後再生醫療產業成長帶來的長線成長機會。

和迅累計今年前4月合併營收8923萬元，年增8.65%。有別於多數生技公司仰賴單一臨床資產、短期難以貢獻營收，和迅以CDMO／CMO委託開發暨生產服務，持續創造穩定現金流入，並將服務收入回饋支持旗下異體幹細胞新藥HeXell-2020開發，形成研發與營運相互支撐的商業模式。

請繼續往下閱讀...

黃濟鴻表示，和迅目前已掌握幹細胞庫建置、適應症開發與量產平台等核心技術，具備從製程開發到臨床試驗申請與最終量產的一站式服務能力。同時，公司亦可協助客戶銜接GTP與未來GMP生產需求，具備台灣再生醫療稀缺的整合性高階細胞製造能力。

和迅目前共建置九條專業產線，涵蓋40公升級免疫細胞自動化封閉培養、兩條15公升級幹細胞培養、500公升級外泌體量產，以及每日逾1萬劑的無菌充填產能，服務完整涵蓋細胞醫療產業需求。

在臨床進度方面，HeXell-2020治療心臟疾病併同冠狀動脈疾病執行一期臨床試驗中；冠狀動脈心臟病的Phase I／IIa人體臨床試驗申請，已於2025年4月獲美國FDA核可執行亦已獲衛福部原則同意試驗進行，臨床進度持續推進；先前針對老年衰弱症的Phase I臨床試驗申請也已獲FDA核可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法