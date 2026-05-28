台股上演大怒神 新台幣微貶0.8分、結束連6紅

新台幣結束連6紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東再掀戰火，美軍對伊朗展開新一波空襲，使美元指數一度急升至99.54。台股則在創高後帶量下殺，外資也轉為賣超。不過，新台幣兌美元匯率表現相對抗跌，外資熱錢未見大量撤離跡象，盤中一度升抵31.379元，尾盤在央行調節下，最後收在31.428元、貶值0.8分，匯價結束連6紅，成交量略縮至25.02億美元。

台股今日上演「大怒神」行情，高低震盪達1500點，終場收在43636.44點，下跌620.36點，成交量突破1.5兆元，創下歷史新天量。三大法人同步賣超，合計賣超604.8億元，其中外資也結束連續5日買超，轉為賣超386.83億元。

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匯銀人士表示，雖然外資在集中市場轉為賣超，但在匯市仍呈現有進有出，資金尚未完全轉向，甚至早盤熱錢匯入力道仍偏強，一度推升新台幣匯價升抵31.3字頭。午後隨著台股收黑，部分外資轉為匯出，才使匯價升幅收斂。

目前來看，在央行穩匯操作下，新台幣匯價仍維持在31.3元至31.5元區間，相較主要亞幣表現仍相對穩健。後續則需觀察中東情勢變化，目前市場普遍認為，在地緣政治風險升溫下，高油價與高通膨壓力恐將使聯準會維持現行利率水準一段時間，最快可能也要等到年底才有降息機會，這將持續對美元帶來支撐，新台幣預料仍將維持區間整理格局。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數漲勢再起、上漲0.23%；主要亞幣方面，新加坡幣大跌0.12%、日圓貶值0.08%、韓元貶值0.03%、台幣貶值0.03%，僅人民幣逆勢升值0.02%。

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