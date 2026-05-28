強制車險保障升級！7月起死亡及失能理賠提高至300萬

金管會今天宣布修正「強制汽車責任保險給付標準」，自今年7月1日起，強制汽車責任保險（強制車險）死亡及第一等級失能給付金額，將由現行新臺幣200萬元提高至300萬元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕為提升交通事故受害人保障，金管會今天宣布修正「強制汽車責任保險給付標準」，自今年7月1日起，強制汽車責任保險（強制車險）死亡及第一等級失能給付金額，將由現行新臺幣200萬元提高至300萬元，且不增加民眾保險費負擔，盼進一步強化用路人基本保障。

金管會表示，強制車險自1998年1月1日正式實施至今已超過28年，累計理賠金額達3407億元，受理理賠人次逾767萬人次，已成為我國重要的交通事故社會安全制度，協助許多事故受害者及家庭在第一時間獲得經濟支持。

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不過，隨著近年物價及通膨持續上升，社會各界對於提高強制車險保障額度的聲音日益增加。金管會因此完成相關給付標準修正，預計近期正式發布，並自2026年7月1日正式上路。

此次修正重點包括三大方向：

1、失能給付提高：每一受害人於每一事故中的失能給付金額，第一等級失能給付將由現行200萬元提高至300萬元，其餘各等級失能給付金額也將同步按比例調升。

2、死亡給付提高：每一受害人於每一事故中的死亡給付金額，將由200萬元提高至300萬元。

3、總給付上限提高每一受害人於每一事故中的死亡、失能及傷害醫療費用合計最高給付金額，將由現行220萬元提高至320萬元。

金管會指出，強制車險主要目的，在於提供交通事故受害人基本人身保障，理賠範圍包括傷害醫療、失能及死亡，但並不包含財物損失。因此，民眾若希望獲得更完整保障，仍可依自身需求加保任意汽車第三人責任保險，以補足財損及超額責任風險。

金管會強調，未來將持續檢討並精進強制車險制度，在兼顧制度永續經營下，提升交通事故被害人保障，作為全民道路安全的重要後盾。

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