群創上沖下洗！兇手是「這些人」 66萬股東被剝一層皮

群創上沖下洗！兇手是外資與自營商，66萬股東被剝一層皮。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（28日）在台積電飆2360元天價激勵，股價一度漲698點，來到44954點，再刷新高，然在傳出伊朗攻擊美軍基地，台股風雲變色，一度下挫逾千點，震盪1718點，史上第2大，終場失守4萬4，外資則轉賣超86.83億元，其中又以擁有66萬股東的群創最慘，在股價拉高到52.2波高後，遭外資突襲，瘋砍逾28萬張，加上自營商也同步倒貨逾2萬張下，股價狂瀉，終場大跌7.57%，收46.4元，成交量達125.96萬張。

外資週四賣超前10大個股，依序為群創（3481）28萬9338張、台新新光金（2887）5萬9196張、華邦電（2344）5萬1733張、華南金（2880）4萬6412張、華通（2313）3萬3742張、第一金（2892）2萬5867張、南亞（1303）2萬5023張、玉山金（2884）1萬8091張、泰金寶-DR（9105）1萬8076張、廣達（2382）1萬7684張。

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