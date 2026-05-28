華銀：房市修正期恐拉長 建商讓利壓力浮現

華銀表示，房市修正期恐拉長，建商讓利壓力浮現。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控（2880）今日召開法人說明會，針對外界關心房市展望，華南銀行風險管理群副總經理謝和君表示，在政府房市政策持續管控下，目前整體房市已明顯降溫，今年仍將維持「低量盤整、價格緩步修正」格局，且隨著修正期拉長，建商可能走向讓利階段，進一步加大房價修正壓力。

謝和君指出，政府近年持續推動房市管制政策，已對市場產生明顯限制效果。從成屋市場觀察，今年第一季全台買賣移轉棟數只有6萬棟，年減4.3%，整體交易量仍維持低量格局，房價居高震盪、微幅修正。

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預售屋市場方面，第一季成交件數僅7937件，年減32.3%，平均成交單價也開始向下修正，累計跌幅達5.93%，顯示市場買氣與價格同步降溫。

展望後市，謝和君說，華銀預期今年房市仍將維持低量盤整與價格緩修正格局，但需要特別留意的是，若房市修正期進一步拉長，建商面對交屋流動性壓力下，可能逐步走向讓利階段，為後續的房價修正加壓，因此對房市發展仍需審慎觀察。

華銀受到中央銀行不動產授信管制影響，截至2026年3月底，房貸餘額約6017億元，較去年同期減少208億元、年減3.27%。

至於在政策利率部分。謝和君表示，美國聯準會今年以來三次會議皆按兵不動，但考量中東局勢仍不明朗，加上高油價可能推升通膨壓力，預期聯準會將維持現行利率水準更長一段時間。隨著新任主席華許接任後，評估最快可能要到今年12月才有機會降息1碼。

台灣受惠AI需求旺盛帶動出口動能強勁，加上內需穩健成長，今年台灣經濟成長率有望「坐七望八」，但是經濟結構呈現K型分化，預期央行今年利率應該會維持不變，但後續仍須持續關注中東情勢發展與國際油價變化，慎防央行政策轉向緊縮的可能性。

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