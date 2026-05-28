半導體232關稅何時出爐？鄭麗君盼別太早出爐

行政院副院長鄭麗君今（28）日召開記者會表示，站在我方立場，希望半導體關稅不要太早出來。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國政府於美東時間昨（27）日預告聯邦公報內容，台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施，從今年5月1日起生效，但「半導體及其衍生品」部分尚未出爐，行政院副院長鄭麗君今（28）日召開記者會表示，站在我方立場，希望半導體關稅不要太早出來，但目前沒有具體時間表，將透過G2G（政府對政府）預先協商，表達我方立場。

鄭麗君說，美方未來若要提出232半導體關稅，應待雙方確認免稅配額認定、相關豁免清單協商後再行提出，避免我國科技產業遭受高關稅及赴美投資不確定性；她說，台美雙方已達成最佳待遇協議，預先取得的優惠不變。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君指出，台美高科技產業結構互補，雙方透過合作共同發展，我方期待未來232半導體關稅規劃，能考量台美長期夥伴關係，且在談判過程中，台美已在投資MOU預先取得半導體232關稅的最惠待遇，換言之，不論美方何時提出半導體關稅，都應給我國赴美投資業者優惠待遇。

鄭麗君說，相關優惠包括：第一，2.5倍投資產能的免稅配額；第二，赴美投資企業所需要的原物料、設備與零組件豁免；第三，配額外優惠待遇15%；第四，若台美合作形成產業聚落，美方政府將協助提供土地、水電、基礎設施、簽證及稅務優惠。

鄭麗君強調，這是預先防範半導體高關稅所可能帶來的高風險，同時為赴美投資創造有利環境，讓台灣業者能夠在自主規劃原則下赴美投資，並在國際布局中成功打造供應鏈。目前來看，尚無232半導體關稅的具體時間表，我方也會透過既有機制，持續向美方表達我方立場，也就是希望先確認我國赴美投資業者的優惠待遇認定，政府會持續努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法