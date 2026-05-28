AI盛景掀台廠舉債潮 規模4500億元創紀錄

鴻海正擬發行15億美元的可轉換公司債。（本報資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，為了滿足爆增的人工智慧（AI）產能需求，台灣科技企業競相融資，今年以來已完成145億美元（4456.84億台幣）的舉債交易，規模創紀錄。

報導說，晶片元件與伺服器等硬體製造商由於採購與資本支出需求加劇，驅動這波借貸活動的激增。該趨勢也呼應科技公司大舉擴建AI基礎設施，掀起全球的舉債熱潮。

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彭博彙編數據顯示，今年台灣科技公司的舉債金額約是去年同期75億美元（2357億台幣）的兩倍，而且隨著更多交易正在進行，相關金額將進一步上升。

台灣科技公司在AI能力的發展中扮演關鍵角色，輝達、微軟與OpenAI越來越依賴台廠代工他們的晶片以及製造伺服器。這不僅有助於推升台積電、鴻海等科技巨頭的股價，也使規模較小的AI公司受惠，致使台灣成為全球第5大市場。

在所有融資中，貸款佔比最大，今年以來相關交易達62億美元（1948.44億台幣），其次科技公司發行59億美元（1854.16億台幣）的可轉債以及24億美元（754.24億台幣）的公司票據。

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出：「AI大幅提升了傳統伺服器硬體的價值與複雜性」。他補充，製造商需要更多營運資本，以便升級產線，以及在北美、東南亞進行新廠投資，以滿足需求。

正在進行的最大融資案中，鴻海將發行高達15億美元（471.4億美元）的可轉換公司債，用於從海外採購原材料，2月間，鴻海甫獲得規模相當於11億美元（345.7億台幣）的貸款。向來以蘋果iPhone組裝廠聞名的鴻海，預期AI硬體將成為今年其關鍵的成長動力，該業務已超越智慧手機，成為銷售最大貢獻來源。

生產高階AI伺服器的技嘉集團子公司技鋼科技本月首度啟動聯貸，目標籌集10億美元（314.3億台幣），母公司才剛發行5億美元（157.13億台幣）的可轉換公司債。

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