台股震盪史上第2！外資最愛記憶體 這檔瘋掃逾12萬張最狂

台股震盪史上第2！外資最愛記憶體，力積電瘋掃逾12萬張最狂。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（28日）在台積電飆2360元天價激勵，股價一度漲698點，來到44954點，再刷新高，然在傳出伊朗攻擊美軍基地，台股風雲變色，一度下挫逾千點，震盪1718點，史上第2大，終場失守4萬4，雖外資轉賣超86.83億元，但卻狂掃記憶體，其中又以力積電最狂，不僅連6買，今買超更放大到逾12萬張，受此激勵，股價一度亮燈來到82.2元，終場收80.7元，漲幅達7.89%，成交量爆出74.09萬張天量。

外資週四買超前10大個股，依序為力積電（6770）12萬688張、旺宏（2337）8萬1634張、南亞科（2408）6萬2166張、富邦金（2881）3萬3906張、英業達（2356）2萬5878張、京元電子（2449）2萬2857張、仁寶（2324）1萬9507張、遠東新（1402）1萬8907張、國泰金（2882）1萬7727張、鴻海（2317）1萬2866張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法