神達看好今年成長無懸念 美國、東南亞新產能接力助攻

神達看好人工智慧與資料中心需求持續升溫，今年整體營運成長「無懸念」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）總經理何繼武今天在線上法說會表示，受惠於人工智慧（AI）與資料中心需求持續升溫，今年整體營運成長「無懸念」，客戶拉貨力道持續增強。神達也同步擴大全球產能布局，美國新廠預計第3季啟用，越南河內廠則已於第2季量產，迎接AI推論與液冷資料中心商機。

神達今年1至4月累計營收已達434.97億元，成長幅度顯著。第1季營收318億元，年增35%，其中神雲業務占比約90%，顯示AI與雲端伺服器需求仍為主要成長動能。何繼武指出，今年雖面臨地緣政治、通膨與零組件交期延長等挑戰，但AI與資料中心市場需求依舊強勁，包括Hyperscaler（超大規模雲端業者）、雲端服務供應商（CSP）與Neocloud等客戶需求持續增加。

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神達觀察，AI產業已從大規模訓練逐步走向大規模推論應用，未來推論需求占比將持續提升。神雲總經理黃承德說，未來市場對AI基礎設施的需求，不再只是單一伺服器，而是朝向機架（Rack）、叢集（Cluster）與整體解決方案發展，客戶也更重視從硬體、軟體到生態系整合的端到端（End-to-End）服務能力。

在產品布局方面，神雲近年持續由傳統ODM模式，進一步延伸至Cluster-level（叢集層級）解決方案，除提供AI伺服器、高效能運算（HPC）伺服器、多節點（Multi-node）伺服器外，也同步布局液冷與氣冷AI機架方案。黃承德透露，神雲今年Computex期間也將展示新一代高密度液冷機架方案，可支援更高GPU密度需求，因應AI資料中心快速升級趨勢。

黃承德表示，目前市場對液冷需求明顯增加，新建AI資料中心多已朝液冷架構規劃，尤其高密度GPU部署下，資料中心對散熱與電力基礎設施需求持續提升。他也提到，神雲產品設計正朝模組化方向發展，可更快速回應客戶需求並縮短設計週期。

因應全球供應鏈重組與地緣政治變化，神達近年積極推動「Local for Local」布局策略。目前除台灣與中國既有產能外，越南河內新廠已於第2季量產，美國新廠則預計第3季投入營運，墨西哥廠區也持續擴充。何繼武表示，公司在不同地區擴產，除回應客戶需求外，也希望提升供應鏈韌性與製造彈性。

不過，神達也坦言，今年營運仍面臨DRAM（動態隨機存取記憶體）、SSD（固態硬碟）與CPU等關鍵零組件缺料與價格上漲壓力。黃承德表示，目前最重要的是能否順利取得關鍵零組件並如期出貨，這也將直接影響毛利率與營運表現。

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