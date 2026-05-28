就保最高薪資升至5萬！327萬勞工每月多付「一顆茶葉蛋」 育兒、失業給付變大包

勞動部保險司司長陳美女表示，已增訂《就業保險法》第9條條文，將另訂獨立的就保投保薪資分級表，讓申請育嬰留停的勞工，每月領取津貼最高有望衝上4萬元。（彭博資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了讓請領育兒留職停薪的爸媽「荷包更有感」，勞動部已修訂《就業保險法》，將投保薪資分級表與勞保脫鉤，勞動部保險司司長陳美女表示，已增訂《就業保險法》第9條條文，將另訂獨立的就保投保薪資分級表，讓申請育嬰留停的勞工，每月領取津貼最高有望衝上4萬元。外界預期，若對比災保投保級距，未來就保最高投保薪資將從現行的4萬5800元，新增2個級距，調高至5萬600元。

根據勞保局今年3月最新統計數據，全台有746.8萬人投保就業保險，但高達43%、約 327 萬人通通擠在現行的4萬5800元「就保天花板」，其中男性佔了191.6 萬人（59%），明顯多於女性。

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就保投保薪資上限提高後，以目前就業保險費率1%，每月保費依據雇主70%、勞工20%、政府10%的比例分攤，未來高所得者若投保級距從4萬5800元提高至5萬元，每月保費僅增42元，其中雇主負擔將增29元，勞工負擔增8元不到一顆茶葉蛋的錢，政府則負擔4元。

就保投保薪資提高，保費僅「銅板價」微調，卻可換得保障大幅升級。未來投保級距拉高後，勞工不只育嬰留停津貼變多，萬一不幸面臨失業，可請領的「失業給付」及「職業訓練生活津貼」投保基數也同步看漲，對高薪族群的職場安全網將更具實質保障。

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