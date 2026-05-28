大魯閣美國德州和日本關東據點 第3季加入營運

大魯閣（1432）今天召開股東會，大魯閣表示，隨著海外市場布局逐步成形，大魯閣將持續以「運動娛樂體驗」為核心方向，持續進行海外營運版圖發展。（大魯閣提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大魯閣（1432）今天召開股東會，大魯閣表示，隨著海外市場布局逐步成形，大魯閣將持續以「運動娛樂體驗」為核心方向，持續進行海外營運版圖發展。

大魯閣去年全年獲利6.5148億元，每股盈餘6.02元，決議配發現金股利2元，今日宣布現金股利發放期程，除息交易日為6月23 日，現金股利發放日期為7月16日。

請繼續往下閱讀...

大魯閣指出，目前美國市場已開設3家據點，包括德州休士頓凱蒂Katy店、亞利桑那州鳳凰城梅薩Mesa店，以及錢德勒Chandler店，營運表現持續穩定成長。

因應美國當地休閒娛樂市場的消費特性與餐飲需求，公司目前正持續提高既有店點的餐飲與酒水服務占比，預計第3季開幕的德州聖安東尼奧San Antonio店。

除營業面積較前3家店增加約40%外，更將導入主題酒吧與Party Room等空間配置，可望進一步提升顧客體驗、客單價與團體客群營收。

大魯閣美國第4家據點、也是首座戶外店型的鳳凰城Gilbert店，已自5月18日起正式加入營運。該據點位於當地運動公園旁，係承接既有公有打擊場，並取得政府委託經營權。

公司表示，此模式透過既有設施改造，以相對較低的資本支出投入，即可有效提升場館營收與使用體驗，同時擴大鳳凰城市場區域的品牌行銷綜效。

大魯閣進一步指出，透過與當地政府合作經營公共運動設施，不僅有助深化在地連結，也建立與地方政府更直接且長期的合作夥伴關係，對未來美國市場拓展具有重要指標意義。

除美國市場外，在日本市場方面，大魯閣日本公司近期完成收購位於關東地區千葉及宇都宮的兩家棒球打擊場，目前正進行場館整修與設備升級，將傳統日式棒球打擊場升級為結合多元休閒娛樂服務的「台式棒球打擊場」，預計第3季以大魯閣品牌重新開幕。

大魯閣表示，雖然海外市場拓展初期仍需投入相當多資源與開發成本，但市場需求與發展潛力明確。

未來將持續深化海外市場經營，以差異化棒球娛樂主題切入，結合多元運動娛樂內容、科技互動體驗，以及在地化餐飲與酒吧服務，作為推動長期成長的重要動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法