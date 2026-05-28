基隆-石垣島航線首航 洪清潭：強化台日兩國經濟互補性

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪月28日正式開航，華岡集團董事長洪清潭認為，此渡輪可強化台日經濟互補性。（華岡集團提供）

〔財經頻道／綜合報導〕基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪5月28日晚間11時正式開航，航線採「夜發晨抵」模式，預計29日上午8時抵達石垣島，華岡集團董事長洪清潭表示，此客貨渡輪會強化台灣與石垣島的經濟與旅遊互補性，未來石垣島的民生消費物資，會很大比重依賴此渡輪。

「八重山丸」總噸位2萬1688噸，航線全程採不靠港直航方式，中途不會停靠其他港口，單程航程約8小時。華岡集團表示，船上配置全住艙，可容納545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，6月底前每周1班渡輪往返，限時淡季促銷票價，最低每人2000元起。

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渡輪依艙房類型共分8種價位，單程最低2800元未稅的標準房，是16個人一間的通鋪，最高則是每人10,500元未稅的雙人皇家套房，全船限量2間，享有獨立衛浴、雙人海景房、客廳，還有VIP限定貴賓室，享有一整面海景座位區，提供尊榮私密的航行體驗。

一手籌畫基隆-石垣島航線的華岡集團董事長洪清潭，認為此航線將可強化台日兩國經濟旅遊互補性。

（資料照）

船上公共設施包含餐廳、咖啡廳、卡拉OK室、便利商店與日式澡堂，讓旅客在航程中就先感受度假的節奏。

華岡集團總經理洪郁航表示，八重山丸首航，去程與回程各有200多名旅客，目前航線先進行為期1個月的試營運，每週四自基隆出發、每週日由石垣島返台，單程航行時間約7至8小時；預計7月至8月暑假旺季時，將增為每週兩班，安排於每週二、四從基隆出發，提供旅客更彈性、多元的旅遊安排

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