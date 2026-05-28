艾姆勒高階散熱應用量產時程推進 迎高功率運算需求

艾姆勒審慎布局新世代高功率散熱應用市場。（艾姆勒提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕艾姆勒（2241）今日召開股東常會時表示，隨著AI伺服器、高速運算（HPC）與光通訊等新世代應用持續發展，全球科技產業對高功率散熱與熱管理技術需求逐步提升，公司持續投入散熱技術研發、製程效率優化與產品結構調整，並依循客戶需求與市場發展方向，審慎布局新世代高功率散熱應用市場。

艾姆勒114年度合併營收達7.86億元，較113年度6.89億元成長約14%；全年稅後淨損7604萬元，較前一年度虧損2.27億元收斂，每股虧損由1.98元改善至0.7元。

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公司表示，近年持續推動產品組合調整、供應鏈整合與製程改善，相關效益已逐步反映於營運表現。今年第1季單季營收達2.17億元，比114年第一季年成長約24%；單季毛利率則由5.29%成長至11.2%，每股虧損縮小至0.15元。

公司指出，主要受惠陸系及歐系客戶新產品陸續量產，加上製程效率提升、供應鏈調整與費用控管，帶動營收回升與虧損收斂。營收成長、虧損收斂與單季表現同步改善，顯示營運修復已有階段性成果。

面對AI伺服器、高速運算與光通訊等新世代應用，全球科技供應鏈正面臨更高熱密度挑戰。艾姆勒表示：「AI時代不只比算力，也比散熱；算力決定速度，散熱決定系統能跑多穩、跑多久。」隨著功率密度持續升高，散熱已不再只是零組件配套，而是影響系統穩定、能源效率與產品世代升級的關鍵基礎。

艾姆勒指出，高階散熱競爭不只是設計能力，更是材料加工、製程穩定、量產良率與長期可靠度的綜合能力。艾姆勒累積超過20年以上水冷散熱研發與量產經驗，並具備多元材料加工能力，可依客戶不同架構、功率條件與可靠度要求，提供對應的散熱設計與製程支援。

公司表示，相關高階散熱應用已經配合多家客戶進行產品開發、驗證與量產時程規劃逐步推進。全球產能方面，艾姆勒中國子公司已進入量產階段，並於去年第4季起穩定小幅獲利，目前已開始供應中國大陸及歐洲客戶產品，有助於支援不同區域客戶的開發、驗證與量產需求。

展望後市，艾姆勒將以高階散熱應用驗證、客戶量產推進、產品組合改善、海外產能利用率提升與營運效率優化作為經營重點，並以水冷散熱、多元材料製程與全球產能配置作為中長期布局主軸，穩健推進後續客戶導入與量產交付準備。

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