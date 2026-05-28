萬旭航太工控點火升空 營運樂觀到年底

萬旭董事長張程欽樂觀看待第二季、第三季與第四季的營運展望，成長動能可望延續至年底。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線材廠萬旭電業（6134）今天在法說會表示，公司近年積極切入航太工控與低軌衛星市場，隨著手機直連衛星、高速傳輸線材需求升溫，加上AI資料中心帶動儲能建設需求成長，樂觀看待第二季、第三季與第四季的營運展望，成長動能可望延續至年底，目前也已提前布局2027年的市場需求。

萬旭指出，今年第一季營收達5.63億元，較去年同期成長58%，2023年至2025年營收分別為11億元、15.6億元及19.1億元，年增率皆維持20%以上水準；其中，今年1月更創下十多年來單月新高，2月至4月平均單月營收維持在1.8億至1.9億元區間，公司對後續三季營運維持審慎樂觀看法，可望維持第一季的年增幅度。

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從產品結構來看，儲能已成為萬旭近年成長最快的業務，占比從2025年的33%攀升至今年首季47%，營收也從2023年的8400萬元大幅增至2025年的6.3億元。董事長張程欽表示，AI算力資料中心帶動電力需求快速攀升，加上綠電搭配儲能的成本逐漸具備競爭力，帶動歐美市場積極推動大型商業儲能與家庭儲能建置，成為未來重要成長動能。

張程欽指出，目前儲能市場需求仍相當強勁，尤其歐洲、澳洲持續透過政策補貼，協助企業與家庭導入儲能設備，以提升整體電網穩定性；公司則結合中國生產基地的成本優勢，以及日本品質管理能力，協助中國儲能設備供應鏈出海至歐洲市場。

除了儲能，萬旭近年也積極強化航太工控與低軌衛星布局，張程欽透露，目前已與不只一家航太客戶合作，產品主要應用於高空與衛星相關領域，其中手機直連衛星所需的高速傳輸線材，已成為重要發展方向。手機直連衛星應用中，太空端陣列天線之間的高速訊號傳輸，需仰賴高階高速線材，公司目前主要負責部分大型線材結構生產與優化，並與客戶共同進行設計調整。

萬旭航太工控產品需與客戶的衛星進入近地軌道，現由台灣與美國據點負責開發、生產及銷售，其中美國科羅拉多州據點鄰近當地航太產業聚落，可就近服務客戶需求；美國加州則專注於小量多樣與快速打樣服務。中國蘇州仍是最大生產基地，主要聚焦儲能、電動車及醫療等高產量產品；台灣則負責太空線、高頻微細線等高階研發；至於東南亞產能則因應地緣政治與關稅風險，逐步由越南轉向泰國生產。

至於車用市場，萬旭則相對保守看待。公司指出，中國新能源車補貼將於2026年起減半，加上外銷歐美市場面臨關稅壓力，未來市場成長動能可能放緩，因此現階段將以既有客戶與既有案件為主。此外，由於儲能產品中銅材成本占比高達6至7成，萬旭表示，公司定位為加工服務廠，並不以銅價漲跌進行投機，主要透過區間報價與供應鏈合作方式，降低原物料波動風險。

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