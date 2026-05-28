公民併、公公併？華南金總座拋出三大原則

針對公民併以及公股投信四合一，華南金總座蕭玉美拋出三大原則。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對外界關注的民營金控整併與公股投信「四合一」議題，華南金控總經理蕭玉美今日表示，集團對於整體併購與合作策略，始終抱持開放、務實且全方位的態度，只要有助於提升長期競爭力、經營績效、獲利能力及股東價值，都會審慎評估。

蕭玉美說，現階段仍以內部成長為主要發展方向，持續深化企金、外匯、財富管理等核心業務，同時推動集團整合行銷與數位轉型，強化整體競爭力。

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至於外部潛在併購策略，蕭玉美拋出三大原則。

第一、追求獲利來源多元化，並考量雙方業務是否具互補效益。

第二、需具備明確的併購策略與完整評估，包括經營規模、業務發展方向、自身實力、獲利能力以及市場競爭力提升效果。

第三、以「合意併購」為原則，確保股東、員工與客戶權益，同時妥善規劃員工安置方案，避免對金融市場造成影響。

市場關注的公股投信「四合一」整併案，蕭玉美則指出，目前仍在評估階段，由於相關公司皆為上市公司，後續將依法定程序辦理，並兼顧股東、員工與客戶權益；若未來有具體進展，將依規定對外公開說明。

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