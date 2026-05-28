輸美汽車零組件關稅降至15％ 經長：對中優勢擴大、台廠享利多

台灣汽車零組件輸美稅率調降為台灣MOU優惠稅率15%，與歐盟、日韓等主要競爭對手齊平，對中國的優勢也擴大。（圖取自行政院直播頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣汽車零組件輸美稅率調降為台灣MOU優惠稅率15%，經濟部長龔明鑫今表示，台灣已與歐盟、日韓等主要競爭對手齊平，對中國的優勢也擴大，對台廠是利多消息，可望轉守為攻；另中國雖憑藉低價優勢在美國汽零件市場市占率第二，但最新稅率調高至51.71%。

美國已在聯邦公報網站預告，今年1月簽署的台美投資MOU中，台灣部分非半導體產品涉及232關稅優惠項目追溯自5月1日起生效，美方將在近日正式發布聯邦公告。其中，汽車零組件相關產品涵蓋215項，從原稅率平均26.71%降為台灣MOU優惠稅率15%。

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經濟部長龔明鑫今主持經濟部第1530次業務會報，會前接受媒體聯訪時表示，觀察美國汽零件市場市占率，墨西哥居首，其次是中國，第三是加拿大，其中墨西哥、加拿大有零關稅優勢，中國則具低價優勢但稅率高達51.71%。

龔明鑫表示，台灣輸美汽車零組件稅率調降至15%後可望轉守為攻，台灣現已與日韓、歐盟站在齊平起跑點，對中國的優勢也擴大，雖無法與墨西哥、加拿大同樣零關稅，但差距總是變小了，這次稅率調降應會是很好的機會，有利於台廠擴大在美市佔率。

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