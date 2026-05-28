九合一大選揭幕 藍新攜應援科技搶選舉商機

藍新集團攜手應援科技打造「2026選戰募款神器」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕2026九合一大選揭幕，第三方支付領導品牌「藍新金流」今日宣布，攜手支持者經濟SaaS品牌應援科技（Oen Tech），推出「2026候選人募資領航方案」。透過整合「平台×法遵×金流」三大模組，打造一站式科技解方，覆蓋候選人關鍵需求。

藍新金流說明，候選人專屬平台從線上捐款、街頭掃碼、造勢現場收款、支持者管理、活動售票、競選小物販售到政治獻金申報，完整覆蓋關鍵需求，競選團隊只需一套系統即可全面掌握，讓候選人專注投入選舉布局。

請繼續往下閱讀...

《政治獻金法》對捐款資格、金額上限、專戶開設、定期申報與資料歸檔等程序皆有明確規範，過往團隊若仰賴人工紀錄或零散工具管理，常面臨法規複雜、人工出錯、造勢活動與街頭拜票現場收款效率低，以及支持者資料無法持續經營等狀況。尤其選戰進入高峰期後，面對大量捐款與高頻互動情境，更容易發生超額捐贈、資格不符、資料缺漏或申報錯誤等問題，不僅增加行政與法遵壓力，也可能進一步衍生成為選戰攻防風險。

為支應候選人需求，藍新與應援科技此次攜手合作，不只是提供收款工具，而是協助候選人建立完整、高效率的「科技選戰系統」。

藍新科技總經理鍾興博表示，藍新擁有第三方支付與電子支付雙重資格，為台灣線上捐款市占第一名，長期深耕數位金融領域多年，也深知對候選人最不可或缺的就是安全且穩定的金流後盾，此次結合應援科技的平台優勢與法遵能力，以科技解決市場長期缺乏一站式整合服務的缺口。

應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟指出，政治獻金不僅是金流問題，更是合規問題，我們將法遵從事後申報提前至事前把關，加上與藍新金流的合作，正是為了終結工具拼湊化的痛點，透過平台、金流與法遵的深度整合，讓候選人得以更專注在理念溝通與選民互動，把科技真正變成民主參與的基礎設施。

「2026 候選人募資領航方案」整合三大核心模組：

第一：「候選人專屬平台」一站整合政見陳述、活動售票、競選小物販售、志工招募、支持者管理（CRM）、電子報與訊息推播等功能。

第二：「獨家法遵守門員」以事前把關為核心特色，衝刺募款時法遵絕不能出錯。系統可於捐款發生當下自動檢核捐款資格、個人捐款額度、匿名捐贈門檻、異常紀錄，確保每一筆資金均合規，避免衍生風險；此外，系統支援監察院申報格式一鍵匯出，大幅提升效率，預計可為每個選務團隊節省約2000小時的行政工時，讓核心成員把時間投入選民服務。

第三：「完整金流系統」服務包含線上捐款，支援信用卡、ATM、超商支付，線下掃碼收款等民眾常用的主流支付工具、「應碰收（Oen Tap to Pay）」感應收款服務，直接串接候選人於金融機構開設之政治獻金專戶；無論線上捐款、街頭拜票、造勢活動現場收款，候選團隊僅需一支手機，款項直入專戶、安全零時差。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法