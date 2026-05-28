亞泥連8年獲利突破百億元 多角化經營展現韌性

亞泥（1102）今日召開股東常會。（亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥（1102）今日召開股東常會，亞泥表示，面對全球經濟變局、能源轉型與碳管理趨勢加速，公司透過多元事業發展、上下游整合及減碳升級策略，展現穩健經營實力，已連續8年獲利突破百億元。

今天股東會亦通過每股配發現金股利2.3元，以今天收盤價32.4元計算，現金殖利率達7.09%，已連續64年維持穩定配息，持續為股東創造長期且穩定的投資價值。

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亞泥表示，去年面對市場需求波動、國際局勢變化及能源價格起伏等挑戰，整體營運仍維持穩定表現，截至114年底，總資產達3240億元，展現企業長期穩健經營與抗風險能力。

除核心水泥本業外，電力、不銹鋼、運輸及財務投資等事業亦穩定挹注收益，114年度非水泥事業及投資收益占營業淨利比重達37.68%，顯示多元經營已逐步形成第二成長曲線，有效分散單一產業景氣循環風險。

此外，截至114年底，亞泥多元投資部位市值累積已達新臺幣1,804億元，展現長期穩健的投資配置成果與資產管理能力。

在核心本業方面，亞泥持續深化產業鏈整合，打造涵蓋水泥製造、預拌混凝土、預鑄製品至營建工程的一條龍經營體系，串聯亞東預拌、亞利預鑄及遠揚營造等轉投資事業，提升整體產銷效率，更在市場波動中構建了強大的營運護城河。

其中，亞東預拌「高性能混凝土」產品銷售表現尤其亮眼，114年銷量年增30%，再創歷史新高，並獲台灣第二高樓「台北雙星」、台中最高樓「台中之鑽」（台中商銀新總行大樓）等重大指標建案採用，展現在高端營建市場的技術實力。

亞泥（中國）則持續深化華中與西南市場布局，穩固核心基地與區域供應鏈優勢。近年積極導入AI、大數據及數位孿生技術建置智慧工廠，提升生產效率，同時發揮長江黃金水道物流優勢，強化運輸效率與成本競爭力。

展望未來，亞泥將以「鞏固核心事業、深化多元布局、全力衝刺淨零轉型」為三大核心方向，全面深化企業永續治理，朝高效率、高附加價值與高韌性的綠色控股企業目標穩步邁進。

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