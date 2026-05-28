蔚來汽車CEO：中國車市恐已告別「黃金時代」

中國蔚來汽車（Nio）創始人兼執行長李斌。（彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國國內車市低迷延續至5月，蔚來汽車（Nio）執行長李斌認為，中國汽車產業可能已經告別過去的「黃金時代」。

《路透》報導，李斌週四（28日）在北京受訪時表示，儘管中國汽車出口表現依舊強勁，但作為全球最大汽車市場的中國，內需始終未見明顯回溫。

對於外界關注的海外布局，李斌坦言，蔚來目前仍以中國市場為核心。他指出，蔚來自2021年起進軍海外市場，首站選在挪威，但至今海外銷量占比仍相當有限。

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李斌認為，中國仍是投資純電動車效率最高的市場，若將同等資金投入海外，不僅回收期更長，投資回報的不確定性也更高；相較之下，插電式混合動力車與傳統燃油車反而更適合全球市場需求。

以換電技術聞名的蔚來，目前仍以純電動車產品為主。面對中國市場競爭日益激烈，包括蔚來在內的多家中國電動車品牌，正積極布局智慧駕駛、自研軟體及更完整的產品線，希望藉此因應日益升溫的國內市場競爭。

李斌受訪時還透露，蔚來今年將大幅加碼智慧駕駛相關研發，投入的算力資源預計較2025年增加5倍。

根據產業數據，中國國內汽車銷售預估將在2026年趨於停滯，而電動車與插電式混合動力車在歷經多年高速成長後，增速也將逐步放緩。

今年4月，中國國內汽車銷量已連續第7個月下滑，但出口仍維持強勢。李斌表示，目前中國汽車保有量已達3.7億輛，市場已從「成長型市場」轉變為「飽和市場」。

在此背景下，車廠更加仰賴高階新車鞏固市占率並提升獲利能力。例如蔚來本週推出的豪華旗艦SUV ES9，即被視為搶攻高端市場的重要產品。

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