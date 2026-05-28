黃仁勳喊要更多電 行政院：2034年供電無虞

行政院發言人李慧芝指出，國內的電力都是供應無虞，穩定的電力供應是支撐高科技產業、中小微企業發展的重要基礎。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於輝達執行長黃仁喊話，「台灣需要更多電力」，經濟部能源署副署長陳崇憲今（28）日在行政院會後記者會表示，今年底有4部大型燃氣機組共5.2GW運作，2034年之前將累積10.2GW燃氣機組運作，所以到2034年的供電都是無虞。

行政院發言人李慧芝指出，國內的電力都是供應無虞，穩定的電力供應是支撐高科技產業、中小微企業發展的重要基礎，政府在推動二次能源轉型同時，也會持續以充足而且有韌性的電力供應為目標。

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李慧芝說，台灣已經逐漸將燃煤電廠改制成新的燃氣電廠，也達到環保和淨零碳排的要求，而在經濟部與台電多次盤整之下，也配合各項機組更新的新建計畫，根據目前評估，到2034年為止，台灣的電力供應都是無虞，也有穩定的能源供應，請國人可以放心。

陳崇憲補充，經濟部每年都會公布電力供需報告，會將未來10年所有的電力需求納入，包含台灣半導體、AI資料中心部分，所有的用電需求都納到管理。

陳崇憲指出，台灣在2034年之前，電力供應是無虞的，今年底會有4座大型燃氣機組共5.2GW上線，在2034年之前會累積10.2GW的燃氣電廠上線，所以在2034年包括半導體、AI Data Center的供電都是無虞。

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