CIA也翻車？前高官侵吞公款家中搜出逾12億黃金 假學歷騙20年最扯

美國中央情報局（CIA）一名前官員被控侵吞公款，家中搜出300多根金條。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，據美國法庭文件和兩名熟悉其工作經歷的人士透露，一名擁有最高機密級別安全許可的前CIA高級官員，被指控在其家中秘密藏匿價值303根金條，價值4000萬美元（約台幣12.6億）。同時，他還涉嫌在近20年間謊報學歷及個人背景。

綜合NBC及BBC報導，美國聯邦調查局調查人員在一名前CIA官員拉許（David Rush），位於維吉尼亞州的家中發現303根金條，價值超過 4000 萬美元，他聲稱這些金條是「與工作相關的開支」。

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執法人員還在拉許的家中發現了約 200 萬美元現金（約台幣6300萬），以及 35 只名貴手錶，其中許多是勞力士手錶，目前拉許已被逮捕，上週，被控犯有盜竊公款罪。

拉許還被指控在近20年的時間裡向雇主隱瞞自己的背景。法庭文件顯示，拉許擁有最高機密安全許可，可以接觸機密資訊。他還被指控在申請政府工作時謊報學歷和服役經歷，並以欺詐手段休軍假，領取數千美元的工資。

拉許曾3度申請政府職位，第一次申請時聲稱自己於2000年畢業於克萊蒙森大學（Clemson University），第二次申請時則增加擁有倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）研究所學位。

根據法院文件，拉許直到2009年第3次申請時才成功錄取，並在履歷中加入美國海軍試飛員學校（U.S. Naval Test Pilot School）的相關試飛測試紀錄。根據訴狀，這些說法都不屬實；他沒有從這些學校畢業，調查人員表示，美國聯邦航空總署（FAA）沒有以拉許的名義註冊的證書或飛行員執照。

這起案件引發外界質疑美國聯邦政府安全審查制度，這項制度目的是確保情報人員及其他政府雇員不會背叛公眾信任，或替外國從事間諜活動。

美國政府會對中央情報局及其他獲準接觸敏感和機密資訊的機構的每一位潛在僱員，進行背景調查。僱員入職後，政府也會透過自動化系統持續監控他們的財務活動、出行記錄、信用記錄和其他信息，以確保他們不會受到勒索。

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