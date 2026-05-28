萬海:關稅不確定性+塞港 艙位需求樂觀看到10月

萬海總經理謝福隆。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海今日舉行股東會，萬海（2615）總經理謝福隆指出，美國總統川普實施的10%全球關稅在7月到期後，擬在7月24日實施新一輪關稅措施，客戶提前拉貨效應顯現，而中東戰事導致港口塞港，再加上傳統旺季即將到來，這波需求可能會一路延續到 10 月左右。

謝福隆說，目前市場最大變數來自美國新關稅的不確定性，進出口商為避免適用新稅率，紛紛提前在5、6月集中出貨，推升美西、美東及中東等航線運價明顯上揚。

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謝福隆指出，除運價外，市場也出現搶艙現象，不僅台灣，中國及其他亞洲國家出口商也都希望趕在7月24日前完成美國卸貨，主要是由於新關稅細項及實施程度仍未明朗，進出口商普遍希望先排除政策不確定性，因此提前拉貨效應已提前反映在5、6月貨量表現上。

謝福隆說，除美國航線外，中東戰爭已持續約兩、三個月，當地民生消費品庫存逐漸消耗殆盡，進口商近期積極補貨，使大量貨載集中流向阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及約旦阿卡巴等港口，造成紅海周邊嚴重塞港，塞港效應更從中東延伸至印度、亞洲地區，甚至連新加坡港也出現擁擠現象，加上日本Golden Week後出貨升溫，整體亞洲出口鏈出現明顯壓力。

謝福隆表示，目前油料成本已占航商整體營運成本30%至40%，遠高於過去近20%的水準。此外，因塞港導致航程拉長，部分航線原本配置6艘船即可維持運作，如今甚至需增加至8艘船，進一步墊高營運成本，更推升近期各主要航線運價全面走揚，運價可說「欲小不易」。

謝福隆認為，第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，考量美國新關稅上路後，又將與旺季需求重疊，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。不過，因仍難評估美國新關稅對各產業實際影響程度，例如家具、紡織品等不同產品類別，因此受衝擊程度仍有待觀察。

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