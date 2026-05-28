台積電分紅惹議！許美華籲魏哲家速滅火 避免「當年」惡夢重演

台積電近期傳出員工分紅縮水，引發內部議論。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電近期傳出員工分紅縮水，引發內部議論。對此「紫光奇遊團」成員許美華表示，台積電高層對「薪酬情緒效應」不夠敏感、處理不當，包括董事會都應負起責任；他並呼籲台積電盡快召開臨時董事會、補發分紅，避免2009年金融海嘯期間惡夢重演。

台積電董事長暨總裁魏哲家27日上午親上火線，透過員工溝通會親自說明，坦言今年確實針對利潤分配機制進行調整，因此將部分比重利潤配置轉向股東回饋與社會投資，但強調「員工整體薪酬仍會比去年更高」。

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許美華28日在社群媒體平台Threads發文表示，魏哲家去年總薪酬7800萬美元（約新台幣24.5億元），以台積電的國際地位和績效來說，「完全沒有問題」，而且只與英特爾（Intel）執行長陳立武的薪酬相當。

他直言，但就在魏哲家去年大調薪75%之後，今年就立刻削減員工分紅比例，從獲利比重12%砍到10%，「這樣就不太對了，難怪員工情緒會暴動。」

許美華分析，對員工而言，分紅比例被削減挪去支付永續發展（ESG）的相關費用，這不只是錢的問題，而是感受的問題。他認為，台積電經營高層對「薪酬情緒效應」不夠敏感、處理不當，包括董事會都要負起責任。

許美華強調，台積電要補救這件事還來得及，只需要盡快召開臨時董事會、補發分紅。他說，「台積電不是沒有訂價能力的公司，財務上該怎麼處理，一定有辦法可想，不必我來教。亡羊補牢猶未晚也，台積電趁火剛燒起來的時候，趕快滅火吧！」

許美華隨後在貼文下方留言稱，2009年金融海嘯時，台積電執行長蔡力行辭退員工，員工直接到張忠謀家門口抗議。最後是蔡力行下台，半退休的張忠謀回頭接掌台積電，找回員工、準備迎接蘋果手機時代。「現在台積電雖然已經不是當年的『衰尾』情況，但是魏哲家跟董事會還是要記取當年事。」

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