經濟部：納入半導體與AI需求 台灣至2034供電無虞

輝達執行長黃仁勳昨天提及台灣需要更多電力。經濟部今天表示，已將半導體、AI資料中心的用電需求納入管理，今年底有4部大型燃氣機組共5.2GW運作，2034年之前將累積10.2GW燃氣機組運作，所以到2034年的供電都是無虞。（資料照）

〔中央社〕輝達執行長黃仁勳昨天提及台灣需要更多電力。經濟部今天表示，已將半導體、AI資料中心的用電需求納入管理，今年底有4部大型燃氣機組共5.2GW運作，2034年之前將累積10.2GW燃氣機組運作，所以到2034年的供電都是無虞。

行政院上午舉行院會後記者會，媒體關切黃仁勳提到台灣用電問題，詢問政府是否有更具體能源政策，讓外資更加願意投資台灣，

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行政院發言人李慧芝說，國內的電力都是供應無虞，穩定的電力供應是支撐高科技產業和中小微企業發展的重要基礎，政府在推動二次能源轉型同時，也會持續以充足而且有韌性的電力供應為目標。

李慧芝表示，台灣已經逐漸將燃煤電廠改制成新的燃氣電廠，也達到環保和淨零碳排的要求，在經濟部與台電多次盤整之下，也配合各項機組更新的新建計畫，根據目前評估，經濟部昨天也有說明，到2034年為止，台灣的電力供應都是無虞，也有穩定的能源供應，請民眾可以放心。

經濟部能源署副署長陳崇憲補充，經濟部每年都會公布電力供需報告，會將未來10年所有的電力需求納入，包含台灣半導體、AI資料中心（Data Center）的部分，所有的用電需求都納到管理。

陳崇憲表示，台灣在2034年之前，電力供應是無虞的，今年底會有4座大型燃氣機組共5.2GW上線，在2034年之前會累積10.2GW的燃氣電廠上線，所以在2034年包括半導體、AI Data Center的供電都是無虞。

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