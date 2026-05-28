台股再創歷史新高 童子賢分析「不算過熱」原因曝光

童子賢認為，若以整體市場本益比觀察，目前台股仍處於合理區間。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台股今天盤中高點觸及44954.09點、再創歷史新高，和碩（4938）董事長童子賢認為，若以整體市場本益比（PE Ratio）觀察，目前台股仍處於合理區間，「不算過熱」，並直言這波人工智慧（AI）產業浪潮可能連前30%階段都還不到，未來數年仍將持續推動全球數位化與智慧化發展。

童子賢表示，近期不少人關心台股是否過熱，但若從企業獲利與本益比角度觀察，目前市場仍在可接受範圍。今年第一季全體上市公司獲利約1兆6000多億元，若以全年估算並考量下半年旺季效應，目前台股本益比約落在22倍至28倍之間，「還沒有真正超過28倍」。

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童子賢認為，相較全球部分過熱市場，台股目前評價仍具基本面支撐，「台灣有它的本值，不算過熱，不用太擔心」，若以香港股市為例，香港人口與土地規模皆小於台灣，但港股整體市值卻長期高於台股，因此台股現階段仍不能單純以指數創高就視為過熱。

童子賢回顧2000年網路產業發展歷程，當時外界同樣質疑網路產業是否過熱，但經過20多年發展後，網路早已成為現代社會不可或缺的基礎設施，大幅提升人類與企業運作效率。 目前AI產業發展也正朝類似方向前進，未來幾年智慧化效應將逐步發酵。

童子賢強調，台灣目前正位於全球AI供應鏈與產業浪潮核心位置，而這波趨勢不會只持續1、2年，「現在可能還不到前30%的階段」，未來只要具備數位裝置的場域，都會因AI導入而提升效能與智慧化程度，「沒有跟上智慧化的，就會產生淘汰效果」，在這樣的產業迴圈裡面，台灣處在潮流的中心，值得持續努力。

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