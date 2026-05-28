北車商場案台鐵駁回微風所提2異議 與新光三越議約中

台鐵總經理馮輝昇會後表示，針對微風集團所提的2異議皆已駁回，目前正在與新光三越議約中。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台北車站商場經營權由新光三越拿下，現任經營業者微風集團一分飲恨，微風廣場日前向台鐵提出異議，台鐵也於5月24日正式回覆微風廣場。台鐵總經理馮輝昇表示，針對微風集團所提的2異議皆已駁回，目前正在與新光三越議約中，後續微風集團仍可依據「促參法」的相關規定，向財政部促參申訴審議委員會提出申訴。

台鐵公司上個月28日公告，台北車站商場經營權由新光三越列為最優先申請人，已在台北車站經營19年的微風集團則列為候補。但微風集團質疑評選程序不公、評委名單洩漏及評委不避嫌，因此於5月4日正式向台鐵提出異議；台鐵6日表示，微風集團5月4日正式提出異議，台鐵公司會依照促參法的爭議處理規則，在收到次日20天內、也就是本月24日前，做適當的處理，並回覆提出異議的申請人。

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馮輝昇今天出席「2026第11屆鐵路便當節－台鐵夢工場展前記者會」，會後接受媒體聯訪時表示，微風依照「促參法」的爭議處理規則提出異議，台鐵公司在5月24日正式回覆，其中關於洩密的部份，依照相關規定並未影響到相關程序，因此不予受理。

再者，針對微風廣場質疑部分委員應迴避而未迴避一事，馮輝昇指出，根據其提供的相關資料，台鐵也詢問專業律師意見後，予以駁回。若微風不接受台鐵處理結果，也可依據「促參法」的相關規定，向財政部促參申訴審議委員會提出申訴。

馮輝昇續指，微風集團也在5月20日向台北高等行政法院，依據「行政訴訟法」提出相關申訴，台北高等行政法院已有來函，希望台鐵在5日內回覆，這部分台鐵也會依照「行政訴訟法」相關規定，進行妥適、審慎的處理。

馮輝昇表示，依照「促參法」規定，新光三越公司是最優先申請人，目前已與新光三越進行議約程序，至於新光最快何時進駐，他則表示，要看議約的內容來決定，待逐條、逐項事項討論清楚後，才會完成議約。

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