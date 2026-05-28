和碩AI下半年衝鋒 出貨10倍成長明年續爆發

和碩共同執行長鄧國彥（左起），董事長童子賢與共同執行長鄭光志看好集團AI佈局下半年開始發酵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）今天開完股東常會，共同執行長鄭光志、鄧國彥表示，集團AI伺服器即將進入放量階段，下半年相關業績將迎來顯著成長，全年10倍成長無虞。為因應需求，除了持續擴充生產空間，生產人力也可能倍增至3至4倍。隨著美國廠完成測試並開始導入客戶驗證，加上Neo Cloud（新型雲端服務商）布局逐步開花結果，看好2027年至2028年仍可延續爆發性成長。

鄭光志表示，AI伺服器生產將仰賴全球製造布局，涵蓋台灣、東南亞及北美廠區。其中，美國工廠已於2025年底至2026年間完成測試，並開始安排客戶參訪，預期下半年當地業務將有進一步進展。因應AI伺服器需求快速攀升，後續規劃擴大生產空間，也將安排增加生產人力，以支援後續交貨需求。

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零組件供應方面，鄧國彥指出，目前伺服器CPU（中央處理器）供應仍較記憶體更為吃緊，但因掌握重要客戶資源，可取得供應商優先供貨資格，加上公司早於2025年底便提前布局並確保關鍵零組件供應，目前主要挑戰已非需求，而是如何順利將產能開出並反映至實際交貨。

相較AI伺服器需求持續強勁，PC（個人電腦）市場則仍偏保守，主要是CPU與記憶體供應量仍有限，因此產品策略將轉向高階機種，預估全年PC出貨量可能呈現個位數衰退。雖然第一季與第二季受惠價格因素帶動，營收未明顯下滑，但第三季與第四季終端需求能見度仍待觀察，品牌客戶對後續銷售表現態度仍偏審慎。

此外，因應AI伺服器產業鏈需求快速擴大，和碩近幾個月也重新梳理客戶層級與商業模式，區分為CSP（雲端服務供應商）、Neo Cloud（新型雲端服務商）、ODM（原始設計製造）與OBS share（共同分工模式），以及純代工等四種模式，以因應不同客戶需求與資源配置。鄭光志說，過去幾年的布局已於今年開始展現成果，並可望由Neo Cloud（新型雲端服務商）進一步擴展至CSP（雲端服務供應商）與大型自用型客戶，推動未來數年成長動能。

針對美國關稅議題，和碩董事長童子賢認為，若半導體產品可排除於關稅清單之外，將有利台灣供應鏈發展。台灣出口成長主要反映全球AI與雲端需求增加，並非低價競爭或產能過剩所致，台灣供應鏈目前仍具備完整生態系與全球競爭優勢。

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