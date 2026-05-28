中東硝煙再起 加密市場走跌 麻吉大哥以太多單再遭強制平倉

「麻吉大哥」黃立成。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美軍對伊朗相關軍事目標採取行動，以及市場波動加劇等因素影響下，加密貨幣市場今（28日）出現明顯下跌。根據鏈上分析師Onchain Lens監測顯示，隨著市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成以太幣多單再次被完全強制平倉。

綜合媒體報導，美軍週三（27日）凌晨對伊朗發動軍事行動，目標鎖定阿巴斯港（Bandar Abbas）附近的一處軍事設施。美方官員指出，美軍同時攔截並擊落4架伊朗單向攻擊無人機，並摧毀一座正在準備發射第5架無人機的地面控制站。

請繼續往下閱讀...

據匿名美國官員表示，相關行動屬於「有限且防禦性質」措施，目的在於維持當前緊張但相對克制的局勢。稍早，阿巴斯港當地亦傳出爆炸聲響，防空系統一度啟動。市場同時流傳美軍已完成相關軍事部署、可隨時採取進一步行動的消息，進一步加劇投資人避險情緒。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）否認有關伊朗與阿曼將共同管理荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運的傳聞，並強調這條全球關鍵能源運輸航道將持續維持開放。

受地緣政治緊張情勢升溫影響，比特幣今稍早跌破7.3萬美元整數關卡，以太幣則失守2000美元整數大關。

Onchain Lens今稍早在社交平台X發文指出，隨著市場下跌，黃立成以太幣多單再次被完全強制平倉，損失超過100萬美元（約新台幣3145.9萬元），但也指出黃立成並未就此收手，隨後又開了一個新的以太幣（25倍槓桿）多單。

目前黃立成的虧損已超過3350萬美元（約新台幣10.53億元），自2025年9月以來累計虧損超過7838萬美元（約新台幣24.65億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法