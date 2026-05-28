統一企業董事長羅智先 收購公司機會多卻是很嚴肅的事

統一（1216）今日召開股東會，統一企業董事長羅智先（左）表示，去年獲利衰退，是因為很多不好的因素剛好在一起，包括咖啡原料價格上漲、電商整頓、家樂福更名的開銷，少了這些一次性的費用認列，今年營運將重回成長軌道。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）今日召開股東會，統一企業董事長羅智先表示，去年獲利衰退，是因為很多不好的因素剛好在一起，包括咖啡原料價格上漲、電商整頓、家樂福更名的開銷，少了這些一次性的費用認列，今年營運將重回成長軌道。

談到是否還有併購計劃？他說，東南亞市場的機會真的滿多的，只是要收購公司是很嚴肅的事情，一旦啟動，需請相關財務顧問進行評估，費用都相當高。

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如果併購對象沒有相當規模，這些費用就不成比例、也不值得。若是併購成功了，費用可以攤在交易上，強調併購對集團是很審慎的事情，「機會多但也要看適合與否，不是想像那麼多。」

統一2019年併購南韓熊津食品，成為「亞洲流通生活大平台」戰略的重要一步，但熊津營收沒有太大成長？羅智先解釋，營收未成長主要是韓元貶值，換算成台幣營收呈現原地踏步，實際上熊津已是韓國中大型企業，統一併購時營收僅3000多億韓元，現在已成長至4000多億韓元。

羅智先指出，併購熊津後，等於統一在南韓有個基地，有基地對當地廠商意義就不一樣，意外的是收穫不是來自食品飲料，而是化妝品與日用品，未來成長空間仍大。

是否有機會併購日本企業？他說，日本想了10年，有機會但不容易，日本的文化，逼不得已的情況下才會賣給外商，因此這期間有3、4次機會，最後差在臨門一腳，直言對日本市場還在期待中。

先前入股日本超市「LOPIA」會是好的接觸，打進這個圈子可以認識更多日本供應商，日本相對封閉，有合作夥伴的話，廠商就會更願意接觸。

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