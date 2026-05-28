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桃園房屋稅仍有37％民眾未繳 善用6/4繳納期限、逾期不加徵滯納金

2026/05/28 12:04

房屋稅雖於5月開徵，但民眾只要在6月4日前繳納，就沒有滯納金問題。（記者謝武雄攝）房屋稅雖於5月開徵，但民眾只要在6月4日前繳納，就沒有滯納金問題。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕房屋稅於每年5月1~31日開徵，桃園市至今仍有37％民眾未繳納，由於5月31日遇週日可順延至6月1日，另逾期者每逾3日將加徵1％滯納金，最高加徵至10％，但是民眾如果在6月4日前繳納，雖屬逾期案件，由於逾期未超過3日不會加徵滯納金，仍未繳納房屋稅的民眾，可多利用行動支付App掃描繳款書上QR-Code，或至地方稅網路申報作業網站（https://paytax.nat.gov.tw）繳納。

地方該局進一步說明，今年房屋稅查定件數為106萬餘件，查定稅額為120.55億，截至昨日為止，已納件數66萬8千餘件，占應納件數63.04％，已納稅額則為60.36億元，約占應繳納稅額比例50.07％，未繳納案件數量及金額仍高。

地稅局表示，房屋稅繳款書已遺失或尚未收到，可於上班時間透過稅務局官網連線「視訊客服」或服務電話補發繳款書，亦可利用24小時「e觸即發跨域稅務通」（網址：https://reurl.cc/qZRQOq）或掃描下方QR-Code申請補發。

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