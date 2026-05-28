替6月華沙臺灣形象展暖身！台灣自動化技術驚豔波蘭ITM展

展覽首日開幕典禮貴賓雲集，左起為波茲南國際展覽中心副總裁 Filip Bittner、波茲南市長 Jacek Jaśkowiak、駐波蘭台北代表處大使劉永健、波茲南國會議員 Jacek Tomczak、臺灣參展團團長丞基技研（股）執行長林靖國博士。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕由外交部主辦、委託外貿協會籌組的「2026波蘭國際工具機展（ITM Industry Europe）」臺灣館，26日在波茲南展覽中心盛大開幕。今年台灣館強勢集結台灣麗偉、國際精工等15家頂尖業者，主打高階五軸加工、自動化系統及綠色轉型解決方案 ，展現臺灣無縫接軌歐洲高階製造的硬實力。開展首日即吸引絡繹不絕的國際買主，詢問度破表。

在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣高階製造展現強大韌性，去年對波蘭工具機與精密零組件出口逆勢創下近兩成的雙位數佳績。駐波蘭台北代表處大使劉永健特別指出，台灣將波蘭視為中東歐的重要戰略樞紐，台灣企業鴻海科技集團（富士康）正積極規劃在波蘭投資電動車製造基地，期盼將波蘭打造為臺商進軍廣大歐洲市場的首要生產門戶。

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本屆台灣館在空間設計上別出心裁，巧妙融入台灣指標性地標「台北101」建築元素，烘托出我高科技、高質感的國家品牌形象。台灣館更佈局展場出入口旋轉門海報及館際通道大型看板，醒目的「Taiwan Pavilion」標語在開展第一天便成功匯聚全場目光。

波蘭近年極力推動製造業的智慧化與綠色轉型，我國業者的研發能量正好切中此剛性需求。在精準行銷與優異產品力加持下，現場詢問度最高的熱門品項涵蓋了先進五軸聯動加工中心機、解決缺工問題的超高精密夾具與自動化系統，以及符合低碳轉型的大風量低轉速（HVLS）工業大吊扇。此外，超高精密機器視覺光源、直線切斷機、緊固件製造機、線材成型機，乃至液壓泵葉片與二次加工自動化設備等，皆獲得當地買主的高度青睞，展現臺灣技術無縫接軌歐洲高階製造市場的強大潛力，展覽首日即接獲逾60則貿易機會。

台灣憑藉著精密機械的堅強實力，已是波蘭推動「供應鏈韌性」的重要戰略夥伴。根據統計，去年台灣對波蘭工具機出口逆勢成長達16.83%、1936萬美元，精密零組件出口更大幅躍升19.57%、281萬美元，印證了雙邊技術聯盟的蓬勃發展。在ITM展覽圓滿落幕後，今年6月22日至24日，「2026年臺灣形象展」將移師華沙EXPO XXI展覽中心隆重登場。屆時將匯聚逾100家臺灣頂尖企業，橫跨資通訊、智慧醫療及綠能等多個前沿戰略領域，展現台灣深耕波蘭及中東歐市場。

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