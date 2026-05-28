長榮看第2、3季審慎樂觀 下半年油料供應無慮

長榮今日舉行股東會。右為董事長張衍義，左為總經理吳光輝。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海今日舉行股東會，長榮表示，根據研調機構Alphaliner 5月份報告預測，2026年市場運力增長3.9%，貨量增長2.5%，為近幾年來供需差距最小的一年，加上中東戰爭，塞港等因素，市場有效運力實質減少，對第2季、第3季市場維持審慎樂觀看法，同時，目前已與主要油商簽定下半年主要加油港的供油合約確保供應無慮，為戰事延續至第4季且海峽通行未恢復正常做準備。

長榮指出，第3季為歐美市場傳統旺季，短期內紅海航線仍難恢復正常，在市場供給未明顯增加下，供需結構預期仍可維持相對平衡，但仍需觀察今年旺季是否出現提前啟動、提前結束的情況，東西兩大航線，新年度長約價格基本上與去年差異不大，目前多數中大型客戶已完成簽約，並導入燃油調整機制以反映成本變化。

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長榮指出，今年3月受中東局勢影響，國際油價一度快速攀升，不過，由於第1季使用燃油多數為先前以較低價格採購，因此第1季平均燃油成本仍維持相對穩定，約為每噸422美元，低於2025年第4季的454美元。隨著中東情勢持續升溫，近期油價已較第1季平均高出約50%，預期第2季燃油成本將高於第1季。目前主要加油港包括新加坡、鹿特丹、上海等核心港口，均已與主要供應商簽訂中長期合約，以確保供油穩定並降低價格波動風險，同時也將視市場情況彈性調整加油港與補油策略，目前已與主要油商簽定下半年主要加油港的供油合約確保供應無慮，為戰事延續至第4季且海峽通行未恢復正常做準備。另外，透過燃油附加費及合約機制，提高成本反映能力，及優化船舶調度與航速管理，提升燃油效率。

長榮海運2026年第1季合併營收為865.60億元，較去年同期減少約21%。平均運價每TEU為959美元，年減約21.5%；不過整體貨量仍小幅成長至264萬TEU，較去年同期增加約1.6%，顯示市場需求仍具一定支撐。

長榮說，根據IMF今年4月最新《世界經濟展望》，在中東局勢升溫及地緣政治風險增加下，全球經濟成長預測有所下修。能源價格波動不僅推升通膨壓力，也增加企業經營與全球貿易的不確定性。對航運業來說，目前市場主要面臨兩項挑戰：第一是油價上升帶來的成本壓力；第二是航道風險與供應鏈干擾，影響船舶調度與整體物流效率。即使未來局勢逐步緩和，前期能源價格上升與市場信心受影響，仍可能對全球經濟與航運需求造成後續影響。

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