非射頻產品開花結果 宏捷科看好中長期成長

非射頻產品開花結果，帶動宏捷科中長期成長動能。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠宏捷科（8086）今日舉行股東會，宏捷科去年營收41.17億元、年減8%，不過，由於產品組合持續優化，毛利率由19.9%躍升至26.5%，稅後淨利達6.6億元、年增27%，每股稅後盈餘（EPS）達3.36元，宏捷科表示，5G與WiFi 7雙引擎開拓新商機，再加上非射頻領域開花結果，市場預期第二季營收將優於首季。

宏捷科董事長徐秀蘭日前表示，宏捷科今年以來整體營運表現仍穩健，第一季「淡季不淡」，目前下半年展望也維持正向，雖然手機市場面臨記憶體缺貨壓力，宏捷科仍持續擴大佈局，在WiFi、無人機、高空平台（HAPS）等新應用領域，都陸續已有切入實績。

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宏捷科今年首季財報毛利率34.6%、EPS1.51元，雙雙創下新高。宏捷科指出，5G PAMiD產品成功切入原由美系供應商主導的自研方案，加速推升全球高階砷化鎵（GaAs）晶圓代工的剛性需求，同時，市場由WiFi 5/6邁入WiFi 7大規模商業化，WiFi PA需求迎來爆發期，隨著滲透率拉高，將成為未來的核心成長動能。

此外，非射頻領域也開花結果。宏捷科表示，積極多元佈局VCSEL LiDAR、VCSEL Datacom（高速光通訊）、Filter（濾波器）及 HAPS（高空平台系統）太陽能等高附加價值產品，且預估目前非射頻營收占比雖維持中個位數（mid-single digits），但隨著AI伺服器、無人機、自駕車與機器人市場擴張，占比將逐年提升，成為中長期關鍵支柱。

展望未來，宏捷科表示，將透過「客戶組合分散化」與「產品多元化」策略降低單一市場波動風險，同時，配合客戶持續開發高階製程並擴充產能，優化生產良率，進一步擴大全球砷化鎵代工的市場份額，致力創造長期穩健的複利回報。

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