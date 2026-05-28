連8凍！南韓央行維持基準利率2.5％不變

南韓央行週四（28日）召開金融貨幣委員會會議，決議將基準利率維持在2.5%不變。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓央行今（28日）召開金融貨幣委員會會議，決議將基準利率維持在2.5%不變。

《韓聯社》報導，此為南韓央行連續第8次利率決策按兵不動。回顧政策走向，南韓央行曾在去年2月與5月2度降息，以因應戒嚴風波帶來的政治不確定性，以及美國對等關稅等外部壓力。不過隨後因首都圈房價上漲、家庭負債攀升及韓元走弱等風險浮現，南韓央行於去年7月、8月、10月與11月連續選擇維持利率不變。

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今年以來，在半導體出口表現亮眼、消費者物價指數（CPI）漲幅趨於穩定的背景下，南韓央行今年1月與2月持續凍息；4月則因中東局勢推升通膨壓力與經濟下行風險並存，再度按兵不動，本月也延續同樣立場。

根據分析，南韓央行仍在評估中東地緣政治變數對南韓通膨與經濟的影響。不過，部分貨幣委員已釋出訊號，認為貨幣政策今年內可能朝升息方向調整，主因在於戰事延長推升國際油價，增加通膨預期。

從數據來看，南韓4月生產者物價年增2.5%，創下1998年2月以來最大漲幅；同月CPI年增2.6%，也高於南韓央行2%的目標，其中石油相關產品價格大漲21.9%，為近3年9個月最大漲幅。

另一方面，受惠於半導體出口強勁，南韓經濟動能明顯改善。今年第1季實質GDP季增1.7%，幾乎是南韓央行2月預測值0.9%的2倍。加上三星電子與SK海力士等企業財報創高，也帶動南韓股市表現走強。

整體來看，在成長回溫與通膨壓力並存下，南韓央行認為以寬鬆貨幣政策刺激經濟的必要性下降，政策重心轉向觀察通膨風險，因此決議維持利率不變。

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