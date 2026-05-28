併購BHTC效益顯現！友達車用新訂單增倍 下半年開始發酵

友達董事長彭双浪（右）與總經理柯富仁展示的低軌道衛星車用天線已經進入客戶驗證階段。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）在2024年併購BHTC後，效益逐步顯現！友達總經理柯富仁今日在股東會上透露，過去兩年友達從全球車廠取得的新訂單規模，皆達當年度車用營收的兩倍，相關訂單將於未來 2 至 3 年內陸續挹注營收。為支應國際客戶強勁的新增訂單需求，友達已正式啟動墨西哥廠兩階段擴廠計畫。

友達董事長彭双浪補充，由於國際車廠的產品認證期通常長達3年，這批高額新訂單意味著將從今年下半年開始陸續發酵，並可望迅速反映在營收表現上。

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柯富仁強調，友達在車用領域的布局已不再侷限於傳統顯示器與人機介面（HMI），而是進一步延伸至車用運算平台與智慧車聯網領域。在車用運算平台方面，友達今年將正式開始出貨，首階段目標是切入台灣商用車智慧座艙市場，並取得雙位數市占率。

此外，在智慧車聯網部分，友達今年於 CES 全球消費電子展亮相的「低軌道衛星車用天線」產品，在近期持續與車廠對接後，已成功獲得市場高度重視，目前正順利進入技術驗證與先導專案的討論階段。

友達在最新致股東報告書中指出，透過收購 BHTC，集團成功取得人機介面及空調控制系統（Climate Control）等全球領先技術，正式躍升為汽車一級供應商（Tier 1）。此併購案自 2025 年起，便為集團帶來與歐美日等主要 OEM 車廠的深厚合作關係，並大幅提升未來三年的專案訂單能見度與營運穩定性。

經過內部的組織重組、系統與資源整合，獨立子公司「友達智慧移動股份有限公司」已於 2026 年 1 月正式啟動營運。友達期盼藉由子公司獨立運作的形式，更專注於車用市場的深耕，並善用分布於德國、保加利亞、墨西哥、中國、印度等全球五大製造基地的優勢，有效分散地緣政治風險、強化在地供應能力。其中，墨西哥廠更享有《美墨加協定》（USMCA）零關稅優勢，能有效降低現行貿易壁壘的衝擊，全面全面搶占智慧移動市場的新局。

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