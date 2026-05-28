東元美國市場不缺席 下半年營收、毛利拼成長

東元今日舉辦股東會。圖為董事長利明献。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日舉辦股東會，董事長利明献在會後受訪時指出，東元近年透過併購、業務佈局等方式拓展AI資料中心商機，持續發揮綜效，且看好大型雲端服務供應商（CSP）持續投資AI資料中心基建，東元在美國的業務有望在下半年重新增溫，若美國市場持續轉為明朗，東元在美國也不會缺席；展望AI資料中心發展，利指出，今年在電力能源事業群中的比重有望達到30%，未來目標儘快達50%，毛利率也會持續最佳化。

展望後市，利明献指出，東元過去2年持續耕耘，把主力的電力能源產品與設備投入AI資料中心市場，提供客戶完整解決方案，佈局期間毛利率稍微衰退，不過佈局有望在下半年、明年爆發，期待下半年營收隨市場拓展、產品組合最佳化而放大，毛利率也同步提升。

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東元目前有機電系統、電力能源、能源暨系統自動化、空調4大事業群，近年並持續透過併購強化業務佈局，東元近2年完成4項，包含近日的馬來西亞工程公司Dynaciate。針對未來併購規劃，利明献表示，東元併購的目的是在技術或市場面補強新業務發展動能，未來只要符合業務發展策略方向，不排除繼續併購。

利明献也表示，整體併購效益不錯，除了近期併購的Dynaciate，前3家結合企業的業績都有成長，不過因企業文化整合、市場開發都還需要時間，東元不只看併購的短期效益，還看集團整體綜效是否持續擴大；也對子公司是否進入資本市場保持彈性態度，若子公司競爭力強、能與母集團有不錯綜效，就會考慮。

針對全球佈局，東元指出，在台灣方面，利用現有工廠用地建置新產線，包括變壓器、無人機動力系統、機器人關節模組、功率調節系統（PCS）、和千噸級冰水主機；在東南亞，則於馬來西亞檳城建置匯流排生產工廠，就近供應大型資料中心的電力設備需求，全面建構東元在動力和電力設備技術上之領先優勢。

今年適逢東元70週年，利明献以「Move to Lead 開創新局」為口號，強調持續轉型之路，以「One TECO」深度整合策略為核心，以成為全球能源與動力整合之解決方案提供者為目標，在AI資料中心基礎建設、預製模組化產品、工業智慧園區、節能改造等項目全力衝刺，並且深耕北美及東南亞市場，期待創造營收及獲利新高，為全體股東謀取最大利益。

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