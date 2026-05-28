房市氛圍低迷 近2年雙北市仍有8個百億大案勇敢進場

房市寒冬長達快兩年，部分新案採拖延戰術，以拖待變。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕面對房市買氣急凍，不少建案採拖延戰術，以拖待變，但近兩年雙北市仍累積有8個百億建案登場，又以台北市松山區的豪宅建案價格最硬挺，實價揭露每坪均價站穩200萬元以上，而新北市百億大案則均落在第一環，實價揭露每坪均價更是區域最高。

根據住展雜誌彙整，2025、2026年台北市共有3個百億元大案，分別出現在松山、南港以及文山等行政區，其中文山區百億大案，其中一戶實價揭露每坪高達128.7萬元，創下區域新高單價。

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而雙北市百億大案則出現在板橋、三重、新店、永和等第一環行政區，其中板橋的百億大案，實價揭露每坪均價高達111.9萬元，是新北市5個百億大案，唯一均價突破100萬元，至於，新店央北百億大案、永和百億大案，每坪均價則站穩9字頭。

板橋百億大案 每坪均價突破100萬元

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，近兩年雙北市進場銷售的百億大案，多數具有品牌建商、話題討論，再加上因推案規模大，前期投入資金多，很難因為碰上房市景氣低迷，將推案進度一延再延，因此，有不得不推的因素。

陳炳辰表示，後續雙北市應該還會有百億建案問世，可能出現在台北市中正、南港，以及新北市板橋、中和等行政區，主要坐落地段精華區域，而規劃也會偏向小坪數為主軸。

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