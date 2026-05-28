國產建材實業股東會通過每股配息2.6元 看好今年營運穩健成長

國產建材實業召開股東會，通過每股配息2.6元。（國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）今日召開股東會，通過每股配發2.6元現金股利，以昨日收盤價34.95元計算，現金殖利率達7.4%。董事長徐蘭英表示，受惠半導體等科技大廠建廠，帶旺營建產業，國產今年新增汐止二廠、台中新廠等，預期在業界最多的全台28座混凝土廠運作下，集團的營運和獲利可望穩健成長。

但她也表示，國內房市受經濟政策與市場供需影響，預計呈現量縮價盤整格局，國產建材實業預拌混凝土銷售數量預估可望維穩持平，同時力求發揮研發成果推出眾多「低碳高端產品陣容」，藉以協助客戶解決低碳時代的營建痛點、也提升自身高端產品的價值利潤，讓集團獲利確保穩中求勝。

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徐蘭英指出，國產建材實業集團因應發展趨勢，積極企業策略佈局，在低碳年代的市場競爭，確保穩中求勝的領先態勢，也優化近年積極推動的「AI廠區解決方案」、「低碳大溯源管理」、「安心建材履歷」以及「科技行控服務」等創新業界策略。

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