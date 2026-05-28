台灣為何仍是AI世界主場？外媒點名「3大優勢」是致勝法寶 讓輝達離不開

外媒指出，近期輝達在台灣的投資表明，人工智慧供應鏈仍然以台積電為核心。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕當美國政府仍大力推動晶片回流、試圖重建本土半導體供應鏈之際，輝達（NVIDIA）卻用一筆驚人的投資，再次把AI晶片真正核心在哪裡的答案指向台灣。外媒報導，近日黃仁勳公開表示，輝達加碼在台投資每年1500億美元（約新台幣4.7兆元），並直言台灣就是AI革命的「核心基地（epicentre）」。

外媒分析指出，現今真正讓外界看清現實的，是Blackwell晶片供應鏈問題，即使台積電晶片生產開始部分移往美國，瓶頸問題也不會消失，整條AI供應鏈最後依然會「繞回台灣」。台灣在速度、規模以及與人工智慧製造核心環節的距離方面都具有優勢，而這些優勢至今仍是「致勝法寶」。

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專家直言，目前AI晶片真正的瓶頸，其實早已不只是晶圓製造，而是先進封裝與整體供應鏈協同能力。這部分，正是台灣目前最難被取代的地方。

近年，華府持續透過《CHIPS法案》推動晶片製造回流，希望降低對亞洲供應鏈依賴。《路透》在去年底曾報導，台積電確實正與輝達討論在亞利桑那州工廠生產Blackwell晶片，但即使晶片在美國製造完成，最終仍必須送回台灣進行CoWoS先進封裝，原因很簡單：美國目前仍缺乏足夠先進封裝產能。

現今，從輝達的最新布局來看，AI硬體真正最重要的核心能力，依然牢牢掌握在台灣手中。市場認為，這不只是單純的投資計畫，而是輝達正式向全球宣告：未來AI晶片供應鏈的重心，短時間內依然無法離開台積電。

外媒分析指出，輝達投資規模至關重要，因為它能反映出輝達在哪些方面阻力最小、影響力最大。這項投資背後最大的訊號顯示，台灣仍然是輝達能與台積電保持最緊密聯繫的地方。台積電至今仍在為輝達生產最先進的AI晶片，同時也是AI硬體賴以生存的封裝、系統集成和供應商密集度等更廣泛生態系統的重要組成部分。

黃仁勳透露，4、5年前輝達每年在台灣支出約100億至150億美元（約新台幣3142.4-4713.7億元），如今已暴增至約1000億美元（約新台幣3.14兆元），而下一階段目標則是1500億美元。

市場認為，這條數字曲線，其實遠比任何政治口號更能反映AI產業現實。

對輝達而言，台灣不只是晶片代工基地，更是全球AI硬體供應鏈密度最高、摩擦成本最低的地方。除了台積電最先進製程之外，從CoWoS先進封裝、伺服器組裝、PCB、散熱到整體系統整合，台灣早已形成全球最完整的AI製造生態系。

據悉，輝達計畫在台北興建名為「NVIDIA Constellation（輝達星群）」的全新總部園區，預計今年動工、2030年啟用，進一步深化與台灣供應鏈合作。業內人士指出，建立晶圓廠或許能靠補貼加速，但要複製台灣數十年累積的供應鏈密度、人才與產業協同效率，卻不是短時間內能完成。

此外，市場也認為，黃仁勳此次高調加碼台灣，也帶有明顯政治訊號。

近年，輝達持續遊走於美國對中國AI晶片出口限制之間，同時積極遊說華府，希望政策焦點放在「供應鏈韌性」，而不是單純喊出「製造回流」。對輝達而言，真正關鍵並不是工廠蓋在哪，而是AI晶片能否快速、大量、低摩擦地生產。

目前全世界唯一具備這種能力的地方，依然是台灣。

對投資人而言，這也代表輝達其實正在做出一項巨大押注，即使台海存在地緣政治風險，公司仍認為，與其花更高成本、耗費更長時間在其他地區重建完整供應鏈，不如繼續依賴台灣。而這其實也是一種現實選擇，因為AI市場根本等不了。

如今無論是H系列AI系統、Blackwell平台，甚至下一代AI超級電腦，供貨速度、交期與價格，最終仍高度取決於台積電與台灣供應鏈擴產速度。市場認為，黃仁勳這筆1500億美元投資，不只是單純資本支出，更像是在提前宣告，至少未來10年，全球AI硬體真正的重力中心，依然會在台灣。

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