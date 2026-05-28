俄國通過新法 授權央行擊落無人機

俄羅斯近日通過一項法律，允許其中央銀行及多家金融機構自行部署反無人機防禦系統，以因應烏克蘭的長程無人機攻擊。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，俄羅斯近日通過一項法律，允許其中央銀行及多家金融機構自行部署反無人機防禦系統，以因應烏克蘭的長程無人機攻擊。

報導指出，該法案於週二（27日）由俄羅斯國會下議院通過，允許俄羅斯中央銀行員工配備武器，並在無需特種部隊介入的情況下，操作用於擊落無人機的系統。

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近年來，烏克蘭持續擴大長程無人機打擊能力，使俄羅斯本土防空壓力明顯增加。除了俄羅斯央行外，俄羅斯最大銀行Sberbank、現金運輸機構「俄羅斯現金運輸協會」，以及負責機密文件運送的特種郵政服務，也將被納入可自行執行無人機防禦任務的機構範圍。

報導指出，該法律授權相關人員可採取措施防止無人機、水面與水下無人載具，以及其他自動化無人系統的運作，包括干擾或破壞其控制訊號、干擾操作系統或摧毀無人機。

該法案起草人之一、俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）表示，反無人機系統將部署在關鍵設施附近，首先將使用干擾手段降低無人機攻擊目標的能力，同時也將配備擊落無人機的手段，以保護相關設施，並表示各機構將自行承擔相關費用。

報導也指出，隨著美國將注意力集中在自身對伊朗的軍事行動上，促成烏俄重返談判桌的努力似乎停滯，衝突規模也呈現升級態勢。

俄羅斯週二表示，已警告美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），建議美方外交人員與美國公民撤離基輔，理由是俄方可能對烏克蘭首都發動新一輪打擊。

據俄羅斯政府稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在週一與魯比歐的通話中，「正式告知」華盛頓，俄羅斯將對烏克蘭軍事設施發動「系統性且持續性的打擊」，重點針對無人機設計、製造與程式開發設施，以及莫斯科所稱的「決策中心」。

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