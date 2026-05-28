上緯股東會配發6元股利 董座蔡朝陽：聚焦三大高毛利核心產業

上緯股東會配發6元股利，董座蔡朝陽強調聚焦三大高毛利核心產業。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今日舉行股東會，會中承認去年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發6元現金股利，同時補選1席女性獨董，由王鴻嬪出任。上緯投控董事長蔡朝陽表示，公司已成功由傳統材料供應商轉型為「投資控股＋新產業推進」的雙軌架構，未來發展重心將全速調校並聚焦於「循環經濟材料」、「AI機器人」與「航太複材」三大高毛利、高附加價值的核心領域。

蔡朝陽指出，面對全球減碳趨勢與科技大潮，上緯正由傳統「材料控股」全面蛻變，擺脫傳統低毛利的價格競爭，將資源與營運主軸聚焦於「循環經濟材料」、「AI機器人」、「航太複合材料」三大高值化產業。在循環經濟材料方面，以核心的高性能材料技術為基石，持續深化綠能材料與風力發電回收材料等綠色產品線，引領產業鏈綠色轉型；至於AI機器人，透過子公司「上緯智聯」加速AI控制、運動能力與場景應用整合，日前更舉辦機器狗挑戰賽驗證技術落地能力，由材料供應商正式跨足系統整合，卡位台灣AI機器人產業生態系；航太複合材料則透過子公司「艾若颯」持續推進航太複材事業，積極切入高階材料與新應用，新事業已陸續進入成果轉化階段。

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上緯去年因出售轉投資持股，每股稅後盈餘（EPS）高達35.57元，股東會決議通過發放每股6元現金股利。經營團隊指出，目前公司財務結構穩健、現金流充沛，未來在確保股東獲利高水準回饋的原則下，將持續將資金做最有效益的配置，全力支援新產業的研發與市場推進，實現利潤共享。

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