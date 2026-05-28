焦點股》新纖：董座親揭切入AI供應鏈 帶量飆漲停

新纖今日召開股東會，董事長吳東昇說，旗下高溫工程塑料已切入AI伺服器連接器、高速通訊與車用電子應用。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠新纖（1409）今日召開股東會，董事長吳東昇說，旗下高溫工程塑料已切入AI伺服器連接器、高速通訊與車用電子應用，半導體材料布局也逐步發酵，盼透過材料升級與產品轉型，打造下一波成長動能。受惠利多消息激勵買盤，截至上午10時5分暫報漲停價20.75元，成交量4萬1205張，共計2萬9718張漲停價委買單尚未成交。

吳東昇說，2025年全球經營環境充滿不確定性，包括中國產能過剩、美國對等關稅政策，以及地緣政治衝突升溫等，都對全球製造業帶來壓力。尤其美伊戰事引發中東海峽封鎖風險後，國際油價與化纖原料價格快速攀升，公司已同步啟動原料採購分散、客戶協商與財務避險等機制，降低市場波動衝擊。

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吳東昇表示，雖然油價與原料價格劇烈震盪，但客戶擔憂供應中斷，也使備貨需求轉趨積極，加上公司近年積極推動環保產品，對石化原料依賴度相對較低，反而在此次供應鏈重整中展現韌性。公司面對地緣政治、國際油價波動與全球供應鏈重組等挑戰，將持續深化循環材料、高值化材料與AI智慧製造布局，

在循環經濟與低碳材料布局方面，新纖歐美與亞洲市場減碳趨勢未變，國際飲料與運動品牌對環保材料需求持續提升，公司將持續擴大循環材料產能。其中，泰國環保粒已完成多國FDA認證，有助推升營運動能。

新纖也積極擴大海洋回收材料應用，除服飾外，也延伸至筆電薄膜、工業用紗、繩索與漁網等領域。隨著2026年世界盃足球賽與2028年洛杉磯奧運接連登場，市場預期國際品牌對循環回收材料需求將進一步提升。

此外，新纖與美國Celanese合作開發的新世代可回收高機能聚酯彈性纖維「Neolast™」，預計今年6月正式投產。公司指出，Neolast™可望解決Spandex混紡布料長期難以回收的痛點，目前已有多家國際品牌導入，未來新纖也將成為Neolast™全球主要量產基地。

除了環保材料，新纖也積極切入AI與半導體高階材料市場。吳東昇強調，隨著AI應用快速擴大，高溫、低介電損耗與尺寸穩定等高階工程塑料需求明顯成長，公司已啟動相關材料開發與量產，應用領域涵蓋AI伺服器連接器、車用電子與高速通訊市場。

半導體材料方面，新纖旗下新碩先進與比利時Solvay合資生產的高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，隨著客戶需求放量，產能利用率持續提升，公司也正規劃進一步擴產，成為集團另一成長引擎。

在AI智慧製造方面，新纖規劃將以InnovHUB園區為基地，深化無人載具與3D列印整合應用，並透過AI大數據分析進行研發、生產異常預測與參數優化，以降低能源損耗、提升生產效率與品質管理能力，同時持續推動老舊設備汰換，強化營運韌性。

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