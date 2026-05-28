焦點股》銷美汽車零組件關稅降至15％ 東陽等10檔齊攻漲停

美國將台灣汽車零組件232關稅由27.5%調降至15%，帶動10檔汽車零組件族群股價強漲。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國將台灣汽車零組件232關稅由27.5%調降至15%，帶動10檔汽車零組件族群股價強漲。

包括倉佑、大億、耿鼎、堤維西、吉茂、東陽、艾姆勒、巧新、麗清、帝寶股價全部亮燈漲停。

請繼續往下閱讀...

東陽認為對台灣汽車零件產業具正面意義，也讓台灣業者終於能與主要競爭對手國回到公平競爭基礎上。

過去一年，歐、日、韓等主要競爭國多已適用15%稅率，台灣則維持較高稅率，此次調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平的競爭基礎，對整體產業競爭力與市場發展皆有正面助益。

美國一直是東陽重要市場之一，此次關稅調降，有助降低客戶進口成本與營運壓力，對市場需求及後續接單動能皆有正面幫助，也有助提升台灣汽車零件產品在美國市場的競爭力。

東陽將持續專注本業競爭力，強化產品品質、研發能力與供應效率，並密切關注後續關稅、匯率及全球市場變化，穩健掌握市場機會。

請針對美方將台灣汽車零組件232關稅由27.5%調降至15%，東陽認為對台灣汽車零件產業具正面意義，也讓台灣業者終於能與主要競爭對手國回到公平競爭基礎上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法