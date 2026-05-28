嘉里大榮：推動數位化與自動化 發展高附加價值物流服務

嘉里大榮今日舉行股東會。（嘉里大榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕嘉里大榮（2608）今日召開股東常會，嘉里大榮指出，全球環境不佳，2026年景氣更加嚴峻，物流業進入淘汰趨勢，自2024年以來消費型態改變促成電商的向上發展，亦同時增加配送的困難及成本的增加，司機人力的缺口更是雪上加霜，為因應市場環境快速變化，改變經營策略從多元化服務滿足客戶需求，積極推動數位化與自動化轉型，透過資訊系統整合、流程標準化、智慧化管理及路順優化，提升整體營運效率與服務品質，並降低對人力的依賴程度。

股東會中通過收購嘉里國際物流股份有限公司，嘉里大榮說，透過整合在地業務與國際海空運資源，提供客戶一步到位的全方位物流服務，提升供應鏈管理效率與客戶黏著度。

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嘉里大榮說，在業務發展策略上，未來將朝高附加價值與專業化物流服務發展，包括冷鏈、醫藥、高科技及保稅物流等市場。其中，醫藥物流擁有藥品PIC/S GMP及GDP認證，保障消費者權益；高科技物流則鎖定半導體與科技產業供應鏈需求，提供客製化物流與倉儲整合服務。

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