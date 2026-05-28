焦點股》力成：AI先進封裝助攻 股價超越京元電

AI先進封裝助攻，力成股價超越京元電。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠力成（6239）因打入超微（AMD）先進封裝供應鏈，加上昨股東會完成董事會改選，並推舉蔡篤恭續擔任董事長，今股價延續近期多頭走勢，早盤亮燈漲停達374.5元，截至9點30分，股價來到370元，上漲29.5元、漲幅8.66%，超越京元電（2449）股價，成交量超過3.2萬張。

力成除了具有記憶體封測業績之外，也積極布局AI相關先進封裝，日前獲AMD點名為合作廠商之一，激勵股價大漲。力成受惠記憶體缺貨漲價及AI應用拉貨，今年可望逐季成長，全年營收挑戰年增高個位數至雙位數，扇出型面板級封裝 （FOPLP）正進行產品驗證、投資安裝設備中，明年可望開始出貨並貢獻營收。

請繼續往下閱讀...

力成因近期股價波動達證交所公布注意交易資訊標準，昨依規定公告4月自結獲利，4月合併營收75.75億元、年增32.5%；稅後淨利8.83億元、年增183.01%，稅後每股純益0.95元、年增280%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法