自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》力成：AI先進封裝助攻 股價超越京元電

2026/05/28 10:10

AI先進封裝助攻，力成股價超越京元電。（資料照）AI先進封裝助攻，力成股價超越京元電。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠力成（6239）因打入超微（AMD）先進封裝供應鏈，加上昨股東會完成董事會改選，並推舉蔡篤恭續擔任董事長，今股價延續近期多頭走勢，早盤亮燈漲停達374.5元，截至9點30分，股價來到370元，上漲29.5元、漲幅8.66%，超越京元電（2449）股價，成交量超過3.2萬張。

力成除了具有記憶體封測業績之外，也積極布局AI相關先進封裝，日前獲AMD點名為合作廠商之一，激勵股價大漲。力成受惠記憶體缺貨漲價及AI應用拉貨，今年可望逐季成長，全年營收挑戰年增高個位數至雙位數，扇出型面板級封裝 （FOPLP）正進行產品驗證、投資安裝設備中，明年可望開始出貨並貢獻營收。

力成因近期股價波動達證交所公布注意交易資訊標準，昨依規定公告4月自結獲利，4月合併營收75.75億元、年增32.5%；稅後淨利8.83億元、年增183.01%，稅後每股純益0.95元、年增280%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財